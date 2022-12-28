海外醫生｜第三批認可醫學資格名單出爐　再多兩間內地大學上榜

政府今日（28日）公佈第三批海外醫生認可醫學資格的名單，共涉25間大學，內地繼復旦大學後，再多兩間院學校上榜，包括上海交通大學及武漢大學。另亦多8間美國大學上榜，當中包括港人較熟悉的哈佛大學、紐約醫學院等，新加坡的南洋理工大學亦榜上有名。連同早前公布的兩批名單，目前獲承認醫學資格名單中，已包括75項醫學資格。



由衞生署署長出任的醫生註冊主任今日（28日）根據《醫生註冊條例》（《條例》）公布第三批涵蓋25項獲特別註冊委員會（註委會）承認醫學資格的名單，包括內地上海交通大學及武漢大學等。

第三批獲承認醫學資格名單將於本月30日刊憲，同日生效，並將於明年1月11日提交立法會進行先訂立後審議的程序。連同首兩批分別於本年四月底及六月上旬公布的醫學資格名單，註委會至今合共建議承認75項醫學資格。註委會會繼續積極推進其他符合既定條件的非本地醫學院課程的評審工作，以制訂下一批獲承認醫學資格名單。

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醫務衞生局局長盧寵茂表示，衷心感謝註委會主席鄧惠瓊及各成員過去數月竭盡全力審議非本地醫學院課程。註委會將繼續履行其法定職責，推進訂定獲承認醫學資格名單的工作。

政府去年11月根據經修訂的《條例》成立設於醫務委員會（醫委會）轄下的註委會，負責檢視與香港兩所大學醫學院課程有相若質素的非本地醫學院課程，從而訂定獲承認醫學資格名單，交由醫生註冊主任公布。