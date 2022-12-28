港航12.30起取消往北海道、沖繩航班　安排9班「吉機」接旅客返港

日本政府周二(27日)宣布周五(30日)起限制來自中國內地、香港及澳門航班只可使用東京羽田、東京成田、大阪關西及名古屋中部四個機場。香港航空今日（28日）宣布將會在周五起至下周三(1月4日)，安排九班去程不載客航班，接載在北海道和沖繩的旅客 ，同時由12月30日起，取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知。



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香港航空指，因應日本實施最新限制航班的安排，香港航空宣佈於12月30日起，取消其每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知。已訂購於12月30日起出發兩地機票的乘客，可獲全額退款。

為了協助已在當地的乘客回港，公司會另外安排去程不載客的航班接載他們，乘客可選搭以下日子的航班回程：

北海道：12月30 及31日、1月1及4日 (共四班 )



沖繩：12月30日至1月3日 (共五班)



香港航空表示，即日起會向乘客發出電郵及手機短訊通知乘客。如有查詢，可致電客戶服務部3916 3666、電郵到call.center@hkairlines.com、 亦可使用官網「在線諮詢」服務。