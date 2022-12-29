日本航班限制｜乘客7日內未赴內地可飛3機場　國泰停飛名古屋福岡

撰文：何瑞芬
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日本政府早前宣布明（30日）起限制香港航班只可載客至東京成田、羽田、名古屋及大阪關西機場，運輸及物流局已向日本方嚴正要求撤銷，國泰航空及快運亦向日本方展開磋商。日方在實施前夕的今日（29日）最新宣布，現有港澳出發直航航班，若航空公司確認機上並無7日內曾去過內地的乘客，亦可載客飛往福岡、沖繩及札幌新千歲機場。

國泰航空發聲明指，由於日本當局不允許加班次，故只能維持一星期65班機到日本，料1月有20%前往日本航班需要取消，明起取消所有飛往名古屋及福岡航班，直至另行通知。

▼12月28日　往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼

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航班若乘客無去內地　可直飛福岡、沖繩及札幌

日本當局宣布，現有港澳出發直航航班，可載客至東京成田、羽田、名古屋及大阪關西機場，若航空公司確認機上無7日內曾去過內地乘客，亦可載客飛往福岡、沖繩及札幌新千歲機場。

國泰航空發聲明指，明日起飛福岡及札幌航班的乘客須聲明出發前7天無去過中國內地，登機時會被要求簽署聲明，若無法滿足要求助可選擇退票或改簽。

國泰：1月有兩成飛日本航班未能起飛

國泰又說，雖然日本方可允許載客至福岡及札幌新千歲機場，但卻不允許增加超過12月23日至29日當周營運的航須數量，因此國泰每星期只能營運65班航班飛往日本，預料1月有20%航班未能起飛，故將作出以下變動：

香港飛往日本航班：

- 12月30日起直至另行通知，取消飛往名古屋和福岡的航班，飛往札幌的航班將從每周7班減少到5班，周一及周三航班將被取消；東京成田航班 CX500和大阪航班CX502將在特定日期取消。

日本飛往香港航班：

- 由12月30日至2023年1月8日，將按計劃營運所有定期航班，包括沒有載客前往日本的渡輪航班，以協助客戶返回香港。

- 由1月9日起至另行通知，將減少航班時刻表。名古屋起飛的所有航班將被取消；從札幌出發的航班將從每週7班減少到5班，即1月1 日起取消周一和周三的航班；福岡航班、東京成田航班CX501和大阪航班CX503將在特定日期取消。

安排受影響乘客轉機

國泰稱受影響乘客，東京、大阪和札幌的乘客將被轉移到其他可用的航班上；名古屋乘客則會轉乘大阪航班，由於假期繁忙，其餘日本航班已經訂滿，福岡的客戶將獲得全額退款。乘客會在接下來的幾天內收到消息，有關修改後的航班詳情等，經第三方預訂客戶則可直接聯繫他們的旅行社。

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