日本限港航班只可降四機場　林世雄：爭取撤限或收窄影響範圍

內地疫情嚴峻，不少國家因而收緊對內地的入境措施，當中香港亦因而受牽連。運輸及物流局長林世雄表示對此感到非常失望，指日本當局計劃屬單方面，並且決定倉卒。他指最近一兩日有與日本當局接觸，要求對方撤回對限制港航班的決定，或盡量縮窄影響範圍，感到對方反應正面。



旅議會主席徐王美倫在另一電台節目亦指，對日本突然設限感突然，業界亦非常失望，希望日本當局能為有關措施訂立時間表。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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日本早前宣布，明日（30日）起內地、香港及澳門的航班，只可在東京成田和羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場降落，以及不准增加由香港前往日本機場的航班。港府早前已明言對決定表示高度關注，已去信日本當局，嚴正要求撤回有關決定。

運輸及物流局長林世雄今在電台節目中重申，日本當局計劃是單方面和倉卒的決定，港府正跟進事件，爭取日方撤回決定，或收窄影響範圍，有消息會盡快公布。他又指，港人仍可使用日本其他機場的航班回港，相信航空公司能應付需求。

林世雄續指，日本當局只是表示基於防疫考慮，作出今次決定，沒有再詳細解釋決定原因，他不揣測日方的原因。對於與內地通關的籌備工作，他表示，正密鑼緊鼓準備高鐵恢復運作，期望開通當日運作暢順。

運輸及物流局長林世雄指，對日本決定感到失望。（資料圖片／歐嘉樂攝）

旅議會主席：有啲想像唔到點解突然咁做

旅議會主席徐王美倫在另一電台節目指，對日本突然設限感突然，業界亦非常失望，因近月才慢慢恢復旅行團，其中日本團更佔大量，更正值聖誕檔期，「有啲想像唔到點解突然咁做。」他指部份航空公司仍未決定航班情況，例如據知國泰航空只取消1月8日前航班，故希望日本當局能為有關措施訂立時間表。

至於防疫措施放寬，她料有助吸引旅客訪港，但認為需要時間消化及其他配套配合，故此不會短期內有很多遊客湧到香港。