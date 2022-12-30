增27830宗確診再多72人死創逾半年新高　增3宗嬰幼兒危殆或嚴重

本港疫情仍然嚴峻，今日（30日）新增27,830宗確診，再創自3月16日後的新高，連續三日破2萬宗水平，確診個案比昨日多11.8%，輸入個案有946宗。今日新增72人死亡，創4月8日之後單日新高，七日平均死亡人數升至54.6人，總計死亡達11,755宗。



增一名在兒童醫院留醫的22個月大女童情況危殆，另新增一宗瑪嘉烈醫院22個月大男嬰及一宗瑪麗醫院12個月大女嬰情況嚴重，總計有7名嬰幼兒危殆或嚴重。瑪嘉烈醫院16個月大女嬰情況轉為穩定。



今日疫情概要：



-增27,830宗確診，確診數字反彈，較昨日大幅升11.8%。

-輸入個案946宗，佔整體個案比率3.40%；相比同日24,911機場入境旅客人次，確診比率則為3.80%，七日平均比率是4.79% 。

-新增72名患者死亡，創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.248%，整體死亡率稍降至0.45%，累計死亡人數為11,755人。

-累計5,196名病人留院，當中711人為新增確診病人，新呈報42宗危殆及36宗嚴重個案。

輸入個案佔機場人境比率3.8%

本港今日再增27,830宗確診。確診個案中有26,884宗為本地個案，輸入個案佔946宗，佔整體個案比率為3.40%。昨日機場入境為24,911人次，創0+3後入境人數的新高。確診比率為3.8%，較昨日的5.39%下降1.59百分點。七日平均輸入確診人數為1,021人，七日平均確診比率為4.79%。由2020年至今，本港共累計2,594,888人確診。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月21日至27日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約51.17%。

兩「零針」女子帶Omicron亞型變種病毒株

衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入個案，目前累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案發現多2宗XBB及1宗BQ.1.1亞系個案，共累計發現162宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及187宗BQ.1.1亞系個案。

本地個案發現多2宗XBB，涉及兩名分別28歲及39歲女子，二人均無接種疫苗；1宗BQ.1.1亞系個案涉及一名74歲女子，她已接種3針。

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+ 17

學校方面，51間學校呈報95宗新個案，涉及48名學生及47名教職員。院舍方面，有48間院舍有確診個案，當中有64名院友及13名員工確診。

危重及嚴重病人接近400人

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為119%。昨日有5,196名2019冠狀病毒病確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有711名新增確診病人，3,194人需要入住隔離設施，719人正接受氧氣治療，88人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為13.7%。

新增呈報42名危殆及36名嚴重的確診病人，現時合共有212名危殆及175名嚴重的確診病人留醫，當中55名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為11.0%。

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+ 12

3嬰幼兒危殆、4人嚴重 16個月大女嬰轉為穩定

兒童個案方面，在伊院留醫的23個月大男童及兩月大女嬰仍然情況危殆，另新增一名在兒童醫院留醫的22個月大女童情況危殆；伊院留醫的10個月大女童及瑪嘉烈醫院留醫的兩月大女嬰情況嚴重，另新增一宗瑪嘉烈醫院22個月大男嬰及一宗瑪麗醫院12個月大女嬰情況嚴重。瑪嘉烈醫院16個月大女嬰情況轉為穩定。

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公眾殮房報告2宗死後驗出陽性個案

醫管局表示，截至今日凌晨零時零分，新呈報70宗感染新冠病毒病人離世個案，分別為42男28女，年齡介乎59歲至103歲，其中有19人來自院舍。至於疫苗接種方面，有12人無打針資料，只有1人打5針、有9人打4針、35人打3針、10人打2針、3人打1針。

另有2宗為公眾殮房報告的死亡個案，涉及2名分別56歲及81歲男子，2人均已打3針。