機場取消檢測首日　年初曾回港市民直呼方便：當時好艱難今日好快

政府昨日（28日）宣布放寬一系列防疫措施，包括今起（29日）抵港旅客不用在機場做核酸檢測，改為只需在第0至5天自行快測。機場今日如常有航班降落，不少旅客步出入境大堂後均稱落機過程順利，有居澳洲港人今年2月曾回港探親，憶起當時「檢測待行」及隔離檢疫感艱難，對今日暢通無阻感方便及欣慰；有居新加坡香港家庭稱已十年未回港，對不需檢測感驚喜，又稱很快已完成入境程序：「好似返咗以前咁。」



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今日是入境免檢測首日，機場有多班航班降落，不時有人步出入境大堂。有抵港人士稱入境免檢測十分方便，落機後過程暢順，清關程序亦「好快」，更毋須「撩喉」，不需等候太長時間已可取行李離開機場。

2月曾回港須檢測待行：好艱難 今毋須撩喉覺方便

再沒有「0+幾」，有在澳洲回來的港人亦對放寬感到欣慰。今年2月曾從澳洲回港的陳太，當時仍實施「檢測待行」安排，須在機場等候結果才可離開，更要入住檢疫酒店。事隔10個月歸來，防疫政策已180度改變，陳太稱當時有很多程序，「（2月時）好艱難，不過係有需要（探親）先返嚟，又要經新加坡（隔離）14日，又怕話我唔得，到第15日我先敢返嚟。」

陳太今年2月曾回港，指當時十分艱難，今日不需檢測感方便。（梁晉穎攝）

未見機場派快測包

她稱有感今次回來暢順、過程很快，覺十分方便，與上次截然不同。對於政府呼籲抵港人士自行做快測，陳太太表示都會做快測，不過在香港機場入境時，沒有人向抵港人士派發檢測包。

85歲婆婆10年未回港 驚喜不須檢測

另有一家六口的外地港人專程回港，看看香港的變化，對不如檢測感驚喜。十年未有回港的85歲的陳婆婆今與家人從新加坡返港，稱兩年前已想回港參加孫女畢業禮，但因疫情而告吹：「成十年冇返過嚟，想返又covid-19喇」，今次終於可以回港，「睇下香港依家變成點。」

陪同陳婆婆的陳太則指2星期前得知取消「0+3」因而返港，落機後的入境程序很快，因為不用做檢測，感覺如回到疫情前一樣。

有市民則稱通關過程好快，10至15分鐘已完成。唐先生從新加坡到港，他指因為不用檢測，由落機入境程序很快，「好方便，好似以前無疫情咁，無阻滯」他覺得入境程序好舒服又好正常，又指自己剛巧在放寬首日回港：「都真係好好彩。」。

▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼

