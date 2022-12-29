三區屋苑污水陽性涉名逸居、富麗花園等　政府派4.5萬快測包

多項防疫措施今日（29日）起取消，但污水檢測繼續如約而至。政府表示，在荃灣、深水埗及元朗區三區多個屋苑抽檢驗到污水呈陽性的結果，將向相關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.5萬個快速抗原測試包，供其自測。



政府表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發快測包。有關地點如下：

荃灣區 — 名逸居、富麗花園及尚翠苑

深水埗區 — 海盈邨及青山道、元州街和永隆街附近一帶住宅

元朗區 — 天麗苑及天愛苑

元朗永隆街附近一帶住宅。

政府表示，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。