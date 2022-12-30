過去四周錄1038宗內地輸入個案　何栢良料內地病毒已流入本港

內地疫情嚴峻，翻查衞生署衞生防護中心資料，自內地12月8日放寬防疫措施後，本港過去四周錄得1,038宗內地輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良相信，由於過往南下來港者毋須檢疫，相信內地病毒已流入本港。



何又指，不認同內地來港者須做檢測可以阻止到病毒傳入香港，因過往香港爆發疫情時實施封區等措施亦阻止不到大爆發。



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建議取消內地入境需檢測

內地突放寬防疫措施，多地疫情爆發。何栢良今（30日）在電台節目解釋，內地過去3年堅持「清零」，社會未能產生足夠免疫力，故一放寬防疫措施後病毒廣泛和快速傳播，並在今月出現的疫情大爆發，速度在過往幾年世界各地都是前所未有。

雖然內地疫情嚴峻，不過他仍認為內地與香港通關後應取消檢測。他解釋，檢測對阻止病毒流入本港作用已經不大，因據衞生防護中心資料，自內地12月8日放寬防疫措施後，本港共過去四周錄1,038宗內地輸入個案，故相信內地病毒已流入本港；加上過往香港爆發疫情時實施封區核酸、禁堂食等措施，惟疫情同樣令多人染疫，故不認同內地本港者須做檢測可以阻止到病毒傳入香港。

▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



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內地流行病毒株為Omicron亞系

港府現時規定內地來港者要在48小時快速或檢酸檢測，他不會反對相關措施，但認為港人要預期到內地後回港會有不便，因為內地核酸檢測站大部分已關閉，可能很困難才可以找到核酸檢測。

他亦倡議香港要為外國帶來信心，可以為內地來港者的個案進行基因排序分析，以得知屬哪種病毒株，他估計內地流行的應為BF.7及BA.2.2，與澳門流行的相若。由於兩者均屬Omicron的亞系病毒株，故就預防相關病毒株，港人可以接種二價疫苗。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

至於新冠口服藥方面，何栢良引述英國在《刺針》前膽性對照研究數據指，莫納皮拉韋（Molnupiravir）在高風險人士上，預防住院及死亡率是毫無作用，只會加快恢復，故認為「有得揀一定揀輝瑞嗰隻（Paxlovid）。」

至於內地新冠口服藥VV116，何栢良則指據其在《新英倫醫學雜誌（NEJM）》研究，僅與帕克斯洛維德（Paxlovid）比較恢復時間，但則不知道其在預防住院及死亡率的成效。