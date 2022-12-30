女病人疑治療時被摸右胸　中醫涉稱「兩邊要平均」　再按左胸側

52歲男中醫物理治療師涉於2019年在旺角中醫診所，為一名頭痛女病人治療時非禮對方，包括伸手進衣服內按壓胸側，按摩大腿內側時隔著內褲擦過陰部。他否認一項非禮罪，今（30日）在西九龍法院開審。事主X自言長期受頭痛問題困擾，在教會朋友介紹下向被告求醫。首三次接受被告的治療均一切正常，期間未有觸及敏感部位，認為被告「幾好人」、「正正當當」，故放下了戒心。但第三次治療時，被告卻遭被告觸及右胸側，X遂心想「耶穌救命」後大叫：「夠啦！」，惟被告仍狀似一本正經地治療，稱「兩邊都要平均架！」，再按其她的左胸側。



被告藍廣宇（52歲），報稱中醫物理治療師，被控於2019年8月29日，在九龍旺角中匯街2號尚慈中醫診所，33號鋪地下內猥褻侵犯女子X。

X曾認為被告「幾好人」、「正正當當」

事主X供稱，她過去20年均受頭痛問題困擾，過去在教會曾聽人提起過被告，初時並不想向被告求醫，但在師母介紹下，終於在2019年8月14日首次接受被告的筋健治療，之後兩次覆診，X指，除了第三次治療外，其他一切正常，治療期間未有觸及敏感部位。X又透露被告是由教會朋友推薦，被告本身也是基督徒，診症時提及很多治療的事，X當時認為被告「幾好人」、「正正當當」，甚至想介紹客人予被告。

及至同月29日，X因劇烈頭痛而須請假，她早上向一名女推拿師求診後，下午原本打算不再找被告覆診。但由於X仍感到十分頭痛，又記起被告曾稱X只到接受4至5次治療便可康復，且被告為X特意找了另一個地方覆診，X自認為「不可言而無信」，終決定依期赴約。

X稱被摸後心想：「耶穌救命！」

X憶述，當日的醫館環境狹窄。被告幫X按了幾下頸部就叫她趴下後，其右手即伸向X的衣領，穿過X的外衣及內衣至腋下，觸碰到右乳房側按壓，又狀似正經地說：「呢啲位喺要推鬆佢...」。X對此稱：「當時又痛又嘈，又唔知點算，又唔夠膽諗佢係咪借故行兇」。被告的右手隨即越按越前，向乳頭方向伸展，X終鼓起極大勇氣，心想：「耶穌救命！」，然後大叫：「夠啦！」。被告則仍一本正經地說：「係啊，兩邊都要平均架！」，另再伸手按摩X的左腋下及胸側一帶，但X不記得有否隔著衣服。被告之後再按摩X的肚腩，及穿過面褲、隔著內褲不斷按摩X的大腿內側，期間手掌、手腕輕輕擦過X的陰部。

X自言當時感到很反感、噁心，覺得被告的行為屬惡意，因為其觸碰的地方屬私人部位，被告不應觸碰到。惟X當時因感到十分頭痛，又不想不小心冤枉被告，只能獨自對此感到不開心。X自此沒有再向被告覆診，最後於同年9月4日報警。

案件編號：WKCC2607/2022