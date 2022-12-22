叔叔送智障姪女手機後求陪瞓兼非禮　稱妻早逝把持不住　囚16月

輕度弱智的14歲少女，獲同住的叔父送贈手機後，多番遭叔父要求陪瞓及非禮，事件遭社工揭發後，祖父更斥她累叔父被捕。叔父今(22日)在區域法院認3項非禮罪，並稱因妻子早逝，把持不住才犯案。庭上透露少女年幼時受父母虐待，最後交由祖父母照顧，並與她的叔叔，即被告同住，法官練錦鴻形容事主人生坎坷，斥被告利用其長輩身份及同居之便非禮X，還對她威迫利誘，令她在不情願下供其淫辱，承受極大痛苦，判被告入獄16個月。



被告有一名17歲女兒

代號為KKL的被告（41歲），承認3項非禮罪，指他於2019年11月10日、2020年1月25日及2月2日，在小西灣某單位非禮女童X。X於2005年1月出生，案發時介乎14至15歲；被告已婚，並育有一名17歲女兒，妻子於2013年離世。

41歲的被告，在區域法院承認3度非禮輕度弱智的姪女。(資料圖片)

社工見事主有新手機及零用錢揭發

案情指，X患有過度活躍症及輕度智障，智商只得67，事發時與被告、祖父母同住。2019年12月，X與駐校社工會面時，透露她收到被告一部新手機及零用錢。社工察覺可疑，將事件轉介予社會福利署社工跟進。翌年2月，X向社署社工表示被告要她「陪瞓」及非禮她。事件報警處理。

X指被告叫她入房打機並非禮她約2小時

X其後在錄影會面稱，她遺失了手機，被告便買了一部二手電話給她，並威脅若她不聽話，就會收回手機。2019年11月10日，被告趁其他家人入睡後，叫X入他睡房「打機」。X在被告床上「打機」時，被告伸手入她的胸圍內抓其胸部，又隔着她短褲用食指撩她下體，歷時約2小時。X隨後回自己房間睡覺，被告給了她200元作零用錢。

被告曾要X入房陪睡

另一次事件發生於2020年1月25日深夜，當日是農曆年初一，被告以同樣方式在睡房內非禮X，包括抓她胸及下體；第三次事件發生於同年2月2日晚上8時左右，X應被告要求到他房間陪睡，被告趁她躺在床上打機時，伸手入她衣服及胸圍，抓其胸部近半小時，X感到皮膚遭被告的尖指甲刮到。之後，被告又隔着X短褲用食指摸她下體。

被捕後稱非禮過程僅數十秒

被告被捕後警誡下認「衰咸濕」而非禮X，但他稱在首次事件中只摸X胸部約10至12秒，完事後再給X錢買東西吃；而農曆年初一的事件，只將手搭在X肩上，繞圈摸她胸部逾一分鐘，及摸她大腿和下體約30秒，事後有給X二百元。

辯方求情指，被告妻過身多年，被告「把持唔住」才非禮X，他已深感後悔及搬離案單位，承諾不會再犯，重犯機會低。

官斥被告利用長輩身份及同居之便犯案

法官練錦源判刑時指，X屬輕度智障，並患過度活躍症等病，是易受成人剝削的一群；X案發時只有約15歲，被告卻已39歲，年紀差距極大；二人同住，令X被侵犯機會極大。雖然案情並無顯示被告是X的監管者，不至於違反誠信，惟他利用長輩及同居之便非禮X，更向X施以威迫利誘，先是她一部新手機，繼而侵犯她，再提供金錢利益，導致X因怕被收回手機，不情願地供其淫辱。

X事後遭祖父母責怪

練官批評，被告在短短數個月內，趁著其他家人不察覺而侵犯X，其行為亦使家庭破裂；X的創傷報告顯示，她事後有創傷後壓力症候群病徵，事件不停在腦海中浮現，又遭祖父責怪她令被告被捕，使其感到內疚，導致X本已坎坷的年輕生命承受極大痛苦。

強調法庭要保護弱勢社群

練官特別提到，X因為精神健康問題，形容她「生命坎坷」，她1歲時遭父母虐待，兩度被送入保良局院舍代為撫養，未料回家後又被性侵，更被家人責怪。練官強調，法庭必須保護社會弱勢，向社會大眾發出訊息，明確指出此類罪行是不容許的，認為除判監外別無他選，以反映社會對此類罪行的厭惡，及為X所承受的痛苦作出補償，就3罪判被告入獄16個月。

案件編號：DCCC106/2022