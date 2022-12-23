車長看AV迷上不倫題材　慾火焚身下非禮女友15歲女兒　囚34個月

代號為「ABCD」的九巴車長，聲稱看色情片後「慾火焚身」，更對繼父繼女等不倫題材看上癮，遂向女友的15歲女兒埋手，數度進入其房非禮她並想脫其褲，又用女友電話向女事主發短訊，叫她滿足車長要求，更向女事主發示愛訊息，女事主最後聯絡到朋友到場營救，並揭發車長早在她12歲時，已曾吻她及非禮她。車長被捕後亦認想與事主成情侶。車長今(23日)在區域法院認罪，庭上透露女事主事後患上創傷後壓力症，但其母卻為被告求情，更稱兩母女已原諒了他。法官陳廣池判刑時直言諷刺，指被告若要洩慾也應用其他方法，判他34個月監禁。



被告姓名代號為ABCD，47歲，承認兩項猥褻侵犯及一項向 16歲以下的女童X作出嚴重猥褻作為罪。

求情信認看不良AV沉迷幻想

法官判刑時引述被告的求情信指，被告自言懷著「五味混亂」的心情撰寫信件，後悔對家人造成傷害。他另稱「一念成佛，一念成魔」，當時看了不良AV令其沉迷幻想犯案。

代號ABCD的九巴車長，在區域法院認多番非禮女友的女兒，判囚34個月。

官稱慾火焚身應找女友

法官指被告已47歲，與前妻亦育有一子一女，但他與A的情侶關係卻給予其機會侵犯X。即使看色情片令其覺「慾火焚身」，也應找當時的女友或其他方法解決，而非「搞」當時僅15歲的X，並將她視為洩慾對象。

X覺遭母親多次背叛

法官另提及X的創傷報告，指X對母親的信任因本案徹底破滅。自她首次被侵犯後的2018至2021年間，X記得被告曾進入其房間5次，但只是站在原地看著她。X向母親投訴，母親曾要求被告離開但不果。X因而認為母親不重視其投訴，將X的福祉放在被告之後。惟令她對母親更憤慨的是，被告曾用母親的電話發示愛訊息。報告指X因患上創傷壓力候群症、有焦慮及抑鬱，對其學業、社交興趣造成打擊，有發惡夢及自殘情況，因自感被母親多次背叛、出賣而須接受心理、精神治療。

X母指被告正直壓力大才發作

法官續指，X母明顯錯判形勢、遇人不淑，被愛情沖昏了頭腦，更為被告寫求情信，指被告為人正直、無微不至地照顧她們兩母女，發生不愉快的事感到傷心，認為被告是因「太大壓力所以發作」，自言與女兒已原諒對方。法官直言此原諒「對X是何等諷刺」及「再次傷害」。

斥被告脫事主褲近乎強姦

法官判刑指，雖然被告與X無誠信關係，但有一定程度的親密關係，考慮到兩人年齡相差30歲，被告於2021年侵犯事件中，在5小時內兩度進入X房間，令X歷經5小時的惶恐及無助，被告更意圖脫下X的褲子，其行為近乎強姦，終判其囚34個月。

被告在事主X僅12歲時已曾非禮

案情指，X的母親A於2017年與被告發展成情侶，2018年起，被告間中會到X其母的家中同住。2018年8月某日，家中只有被告與X（12歲）二人。被告進入X的房間，親吻X的嘴唇數秒，又隔着衣服撫摸X的身體及私處。X感到驚慌及惡心，把被告推開。被告隨即離開 X的房間，X則把事件告訴朋友Y。

被用X母電話發訊息著X滿足要求

另於2021年10月24日凌晨，X（15歲）收到來自母親流動電話的微信訊息，訊息指被告為家庭付出很多，叫X「滿足被告的要求」。事後，該訊息遭人從其母手機中刪除，X母亦對該微信信息不知情。當日上午7時，被告進入X的房間，脫下内褲露出陽具。X感到驚慌，用棉被擋住及推開被告後把門鎖上。

被告一再進入X房並意圖脫其褲子

同日上午11時，被告再次進人X的房間。X用棉被擋住，嘗試把被告推出房間，被告則試圖脫下X的褲子。兩人發生爭執，最後被告離開，X後來聽到被告對她表達愛意。X感到害怕，於是致電朋友Y求助。Y在其父陪同下，於正午12時左右到達X的住所，並把X帶走。

被捕後稱看色情片後慾火焚身

被告於2021年10月28日被捕，他警誡下承認曾用X母的流動電話向 X傳送微信訊息，亦曾向X發示愛短訊，直言看完色情影片後，對繼父繼女不倫題材上癮。他在同月24日清晨，看完色情影片後「慾火焚身」，想見X一面，更想與×發生性行為。被告曾在X睡房外面向 X表達愛意，又稱想與X成為情侶。

案件編號：DCCC 142/2022