麥當勞加價｜1月初平均加3%　超值餐28元起　1.3推$10九件麥樂雞

麥當勞今日（30日）公布由明年1月初調整售價．平均加價3%，大部份食品加價1至2元，超值套餐6件麥樂雞餐由26元加至28元，加幅達7.7%；巨無霸餐會由40元改為新售價42起；超值選系列魚柳包由12元加至13元。麥當勞指，公司未來會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。



另外，麥當勞亦會於新一年推出新優惠，由1月2日起，連續7日「着數人氣王」優惠，首日會推出1元加配麥炸雞一件（原味或蜜糖BBQ味），1月3日更會推出10元9件麥樂雞。



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1月2日主要產品調整價格後：



• 醒晨超值選的炒雙蛋包餐、豬柳蛋漢堡餐及魚柳包餐：20元改為新售價21元，加幅5%

• 麥麥食超值套餐的豬柳蛋漢堡餐：27元改為新售價28元，加幅3.7%

• 麥麥食超值套餐麥樂雞餐（6件）：26元改為新售價28元，加幅7.7%

• 脆辣雞腿包餐：40元改為新售價41.5元起，加幅3.75%

• 巨無霸餐：40元改為新售價42起，加幅5%

麥當勞：電費加幅雙位數 食材食油價格上升

麥當勞表示，2022年全球消費物價高企，香港亦面對電費雙位數增幅、食材食油價格上升等挑戰，本地企業整體經營成本不斷增加。根據政府統計處資料顯示，2022年11月香港綜合消費物價指數中，主要食材均錄得顯著按年升幅，如蛋上升12.6%、麵包上升5.9%及牛肉上升5.4%等。

麥當勞表示，在面對多重成本飆升壓力下，麥當勞稱經審慎考慮後，決定於明年1月起，輕微上調全線主餐廳的主要產品價格1元至2元（二人餐及分享餐除外），平均加幅約3% 。公司未來亦會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。

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麥香雞與豬柳漢堡回歸超值選系列賣$14

麥當勞表示，麥香雞與豬柳漢堡將回歸超值選系列，每個售14元，不過同系列的魚柳包則會由12元加至13元，加幅8.3%。

由1月2日起至2月20日，顧客凡於麥當勞餐廳或麥當勞App使用PayMe from HSBC消費滿35元，即可獲得5元優惠劵。麥當勞App亦將繼續向所有用戶提供每星期高達200元的美食優惠。

由1月2日至8日，麥當勞App強勢推出連續7日「著數人氣王」優惠：



• 1月2日：1元加配麥炸雞一件（原味或蜜糖BBQ味）

• 1月3日：10元9件麥樂雞

• 1月4日：15元火腿扒芝士包配中汽水

• 1月5日：20元4件脆香雞翼配中汽水

• 1月6日：20元脆辣雞腿包配中汽水

• 1月7日：10元Oreo 芒果麥旋風

• 1月8日：10元鹽味焦糖朱古力批2個