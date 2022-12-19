姜濤外還有這些名人曾做麥當勞！Amazon CEO都有份　誰更被炒魷?

最近人氣男團MIRROR成員姜濤於社交平台上發文，並上戴一張身穿麥當勞制服並任職收銀員的相片，寫道「我是真的，有在麥當勞做過的，2015年8月5號」。其實世界各地多位知名人都曾經於麥當勞打工，讓我們一起看看吧！



《季前賽》劇照

1. MIRROR成員：姜濤

早前姜濤拍攝《季前賽》飾演於麥當勞打工的阿孝，近日他就在Instagram上公開自己一張在跑馬地麥當勞工作的照片，指自己真的在麥當勞工作過。他還在IG限時動態留言「2015年的真正的呀孝，找到一張超有紀念價值的照片！我記得是在跑馬地的麥當勞做通宵更，中峰過來看我，然後拍了這張照片。」

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2. 90年代艷星：鄭艷麗

鄭艷麗的第一部戲曾與梁朝偉合演《俠客行》，惟當時沒有因此成名。直至90年代香港的三級片剛剛崛起，鄭艷麗亦不惜「下海」，她接拍的電影都獲得高度迴響，而且曾賣出千萬票房。當其時她更認識了富商黃任中後，就享盡榮華富貴，可惜黃任中於2004年過世後，鄭艷麗就失去經濟支柱，於2016年更被傳媒拍到在麥當勞做清潔工及收銀員，回歸平常人的生活。

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3. Amazon CEO 兼始創人：Jeff Bezos

Amazon CEO兼始創人Jeff Bezos曾為世界首富，更曾登上《時代》雜誌年度風雲人物，但原來他於16歲時曾在麥當勞做暑期工！由於當時他只是青少年，主管並不讓他接近客戶，只讓他擔任廚師。他表示在麥當勞工作讓他學會如何將工作效率加快，更分享他最喜歡上周六早上上班，因為第一件事就是要打300隻雞蛋。

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4. 歌手：Pharrell Williams

Pharrell Williams現為美國饒舌歌手，他更是詞曲作家、唱片製作人及時裝設計師等，2014年因《Happy》一曲令他紅遍世界！不少知名品牌都曾與他合作，當中包括Chanel、Louis Vuitton等。他曾透露年輕時曾在3間不同地點的麥當勞工作，惟每次都堅持不下去，因為他經常分心令他無法完成工作職責，最終導致被解僱。後來，他於2015年的訪問提到是因為「我被他們在用餐區播放的音樂所吸引」。

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5. 前美國眾議院院長：Paul Ryan

前美國眾議院院長Paul Ryan在16歲時曾擔任麥當勞的廚師，除了烹煮炸薯條及翻漢堡外，他還要清潔桌子及洗碗，但他表示從未對工作感到沮喪。其後於2016更在Twitter上發表「If you work at McDonalds, someday you too can be Speaker of the House」。

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