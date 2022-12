姜濤外還有這些名人曾做麥當勞！Amazon CEO都有份　誰更被炒魷?

最近人氣男團MIRROR成員姜濤於社交平台上發文,並上戴一張身穿麥當勞制服並任職收銀員的相片,寫道「我是真的,有在麥當勞做過的,2015年8月5號」。其實世界各地多位知名人都曾經於麥當勞打工,讓我們一起看看吧!



《季前賽》劇照

1. MIRROR成員:姜濤

早前姜濤拍攝《季前賽》飾演於麥當勞打工的阿孝,近日他就在Instagram上公開自己一張在跑馬地麥當勞工作的照片,指自己真的在麥當勞工作過。他還在IG限時動態留言「2015年的真正的呀孝,找到一張超有紀念價值的照片!我記得是在跑馬地的麥當勞做通宵更,中峰過來看我,然後拍了這張照片。」

圖片來源:keung_show@Instagram

2. 90年代艷星:鄭艷麗

鄭艷麗的第一部戲曾與梁朝偉合演《俠客行》,惟當時沒有因此成名。直至90年代香港的三級片剛剛崛起,鄭艷麗亦不惜「下海」,她接拍的電影都獲得高度迴響,而且曾賣出千萬票房。當其時她更認識了富商黃任中後,就享盡榮華富貴,可惜黃任中於2004年過世後,鄭艷麗就失去經濟支柱,於2016年更被傳媒拍到在麥當勞做清潔工及收銀員,回歸平常人的生活。

圖片來源:網上圖片

3. Amazon CEO 兼始創人:Jeff Bezos

Amazon CEO兼始創人Jeff Bezos曾為世界首富,更曾登上《時代》雜誌年度風雲人物,但原來他於16歲時曾在麥當勞做暑期工!由於當時他只是青少年,主管並不讓他接近客戶,只讓他擔任廚師。他表示在麥當勞工作讓他學會如何將工作效率加快,更分享他最喜歡上周六早上上班,因為第一件事就是要打300隻雞蛋。

圖片來源:jeffbezos@Instagram

4. 歌手:Pharrell Williams

Pharrell Williams現為美國饒舌歌手,他更是詞曲作家、唱片製作人及時裝設計師等,2014年因《Happy》一曲令他紅遍世界!不少知名品牌都曾與他合作,當中包括Chanel、Louis Vuitton等。他曾透露年輕時曾在3間不同地點的麥當勞工作,惟每次都堅持不下去,因為他經常分心令他無法完成工作職責,最終導致被解僱。後來,他於2015年的訪問提到是因為「我被他們在用餐區播放的音樂所吸引」。

圖片來源:pharrell@Instagram

5. 前美國眾議院院長:Paul Ryan

前美國眾議院院長Paul Ryan在16歲時曾擔任麥當勞的廚師,除了烹煮炸薯條及翻漢堡外,他還要清潔桌子及洗碗,但他表示從未對工作感到沮喪。其後於2016更在Twitter上發表「If you work at McDonalds, someday you too can be Speaker of the House」。

