高登討論區一批會員資料被放上暗網出售　私隱專員公署展開審查

個人資料私隱專員公署今日（30日）表示，於昨晚（29日）收到香港高登討論區通知，報稱為數不少的香港高登討論區會員的個人資料被放在暗網上出售。考慮到受影響的人數眾多，私隱專員公署已立即就事件展開循規審查，包括了解相關詳情及所涉及的個人資料等。



涉及2015年4月15日或之前已登記會員資料

私隱專員公署呼籲，曾在涉事討論區登記成為會員的市民須提高警惕，慎防個人資料被盜用。若懷疑個人資料被外洩，可以向相關平台或私隱專員公署（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）作出查詢。

至於受影響市民為保障個人資料私隱，應更換相關帳戶的密碼，若有需要，更換其他社交平台帳戶的密碼及電郵地址；市民亦應留意所登記的帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入記錄；如收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件或披露個人資料等。

有高登討論區職員則發貼表示，已完成核對相關流出會員資料，確定該批資料流出日期應為2015年4月15日或之前。（高登討論區截圖）

有高登討論區職員則發貼表示，已完成核對相關流出會員資料，確定該批資料流出日期應為2015年4月15日或之前，並指「內容當中有真有假，在此我們希望會員避免以任何形式發佈、廣傳相關資料，因發佈真實個人資料屬犯法行為，同時亦變相為黑客曲線宣傳。」該名職員又指，由於事情發生年份為2015年，追查原因有一定難度，懷疑事件起源自一名前高登IT職員因操守問題被解僱。