私隱專員公署與新加坡簽備忘錄　擴大保障個人資料合作範圍

香港個人資料私隱專員公署與新加坡個人資料保護委員會今日（13日）簽訂及更新諒解備忘錄，以保持現有聯繫及就保障個人資料擴大合作範圍和加強緊密的合作關係。私隱專員鍾麗玲表示，數據日益全球化的年代，保障個人資料私隱不再局限於個別司法管轄區，相信建立一個有效的合作機制，對兩個機構從執法行動以至宣傳及推廣公眾教育等方面均會帶來正面影響。



香港個人資料私隱專員鍾麗玲今日（2022年7月13日）於網上進行儀式簽署諒解備忘錄。（私隱公署圖片）

備忘錄由私隱專員鍾麗玲及新加坡個人資料保護委員會副專員楊子健，於第57屆亞太區私隱機構（Asia Pacific Privacy Authorities, APPA）論壇舉行之際透過視像會議簽署。

根據備忘錄，兩個資料保障機構的合作範圍，包括就資料保障政策和執法行動交流資訊和分享良好行事方式、在跨境個人資料事件的聯合調查中協調及互相協助，以及在教育和培訓方面進行合作。

新加坡個人資料保護委員會副專員楊子健今日（2022年7月13日）於網上進行儀式簽署諒解備忘錄。（私隱公署圖片）

鍾麗玲表示，踏入一個數據日益全球化的年代，保障個人資料私隱不再局限於個別司法管轄區。備忘錄為兩個資料保障機構之間的工作關係奠定了鞏固的基礎，並且為兩個機構之間的合作建立了進一步的框架，「相信建立一個有效的合作機制，對兩個機構從執法行動以至宣傳及推廣公眾教育等方面均會帶來正面影響。」

楊子健亦表示，隨着新冠病毒出現，數碼化加速，數據的產生和流動急速增長。新加坡個人資料保護委員會致力擴大企業負責任地使用數據所帶來的得益，以促進數碼經濟的繁榮發展。在全球一體化下，與香港及其他司法管轄區建立緊密的合作關係對於加強資料保障方面是不可或缺的。這次簽訂的備忘錄着重資訊交流、在聯合調查中互相協助以及教育方面的合作。