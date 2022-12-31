漢榮書局今落閘畫圓滿句號　大批顧客送別　老闆：在最好時刻完結

屹立香港半世紀的漢榮書局今日(31日) 下午三時落閘，正式結束門市營業。落閘前，大批顧客前來送別兼光顧，亦有顧客與負責人石漢基等合照。有自小就光顧漢榮的顧客今日特意在上班前到店，認為時代總會令一些事物被淘汰，但精神會留心中。老闆石漢基感到十分感觸，感謝顧客多年支持，認為是在最好的時刻完結。



小五起光顧買教科書 醫護許小姐：時代總不斷淘汰一啲野

漢榮書局落閘前夕，下午仍有大批顧客前來光顧，部份更帶同兒女跟負責人石漢基等人合照，亦有自小光顧的顧客特意在上班前到店緬懷一番。許小姐自小學五年級時已跟隨父母到漢榮購買教科書，現職醫護的她今日特意前來，對結業都感可惜：「時代總會不斷淘汰一啲野，但嗰樣野嘅精神我哋會記得，實體書精神都係一樣。」

中三男生讚漢榮教科書及補充練習充足選擇多

亦有中學生隨家長到來，劉同學就讀中三，在之前的學年都有跟隨父母到漢榮購買教科書。他指漢榮教科書及補充練習種類廣泛，很多課題都可找到不同類別書本。對於漢榮結業，他都感到十分可惜，亦認為要購買實體書，除了漢榮都很難找到替代。

從事電腦工程的朱先生十多歲已經前來，喜愛研究數學，讚漢榮科學書籍種類廣泛。他認為漢榮結業是顯示實體書的式微：「始終實體書先有感受，唔揸係手drop notes硬係差咁啲」。

負責人石漢基感觸 謹遵先父教誨：好好守住教育後人目標

負責人石漢基在結束營業前接受採訪，石漢基表示感謝顧客多年支持，認為即使感觸，但仍選擇在最好的時刻完結。而石可基就認為，漢榮完成了歷史的任務，一切都無悔，而三兄弟亦謹遵先父教誨：「好好守住教育後人的目標。」

漢榮原定今日下午二時停止營業。臨近下午二時，另一位負責人石國基在店門多張貼「停止營業」及「多謝大家五十二年支持」的大字告示，吸引不少路人圍觀及拍照，並嘆道「要執啦。」石國基在張貼後跟路人和記者揮手致意。

在下午二時二十分左右，店內職員就在門口拉起繩索，提示客人不要進店內。近下午三時，石漢基與石國基及他們的家人，在店門向記者揮手，向眾人道別後走回店內，閘門亦徐徐落下。

負責人石漢基在落閘後接受訪問時，被問到有路人不斷圍觀，感到可惜，石有些微哽咽，表示感到傷感和感觸，「不過都係時候要完結。」。他感謝各位顧客的支持，認為總算在最好的時刻結束。