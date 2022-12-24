漢榮書局結業．專訪｜沒有買不到教科書背後：賣唔到出去就係垃圾

曾為莘莘學子的尋寶之地，漢榮書局出名「沒有買不到的教科書」，但再過一星期，書局便會走進歷史。負責人石漢基接受《香港01》訪問，要做到這個承諾，背後風險不小，「賣得出去就係錢，賣唔到出去就係垃圾」，書局要做到存貨齊全，過去多年賺不到錢。



當時香港唔係好環境，我哋本身亦都唔係好環境啦，知道讀書可以改變一個人的命運，咁我爸爸（石景宜）佢希望就喺圖書嗰度做啲事，可以幫到讀書嘅人，就可以改變整個社會。 漢榮書局負責人石漢基

回歸後教科書成本大增

漢榮書局創辦人石景宜夫婦當初出售二手課本起家。90年代，本港經濟迅速發展，大專院校擴充，學生人數增加，書局發展伴香港「起飛」。時移世易，教科書成本與日俱增，石漢基說，回歸之前，出版社只需為一本教科書提供英文版以及答案附本，已經可以賣很多年。但回歸之後，出版社需要為一本書設英文版、中文版，電子版以及教材，即至少4份的成本，方做到一本書的生意，有時候出版社又會為個別學校設計「校本版」教科書，只適用於某些學校。書局需要付出大量成本，方能為學子提供不同書本選擇。

教科書出版社之一的導師出版社，是漢榮系成員之一，由石漢基其中一位胞弟石國基打理，這可解釋石漢基為何深明教科書成本大增。

漢榮書局以存貨齊全聞名，石漢基坦言，流通量小的教科書，一旦有一個人需要，書局都至少需要向出版社訂購5本，成本不菲。（張浩維攝）

出版社賺錢空間愈少，可向書局提供的訂購優惠亦隨之減少，漢榮書局堅持薄利多銷的營商方針，變相所得利潤寥寥無幾。「最壞嘅例子，一本書數學書，係有傳統釘裝、活頁釘裝，再分中文版及英文版，再分套裝以及單書，一本書就變了8本。」石漢基說，倘新舊版本同時賣，書店需要為一本數學書提供共16種版本供售賣，才能滿足顧客需求，令書局貨倉位置不足，亦難以再訂購其他書本。

變咗一本數學書，就要擺16種書，使到我哋嘅位置係好唔夠用，情形就會使到貨倉又唔夠用，門市又唔夠用，咁樣訂書又好困難。 漢榮書局負責人石漢基

為一個學生訂書 需向出版社訂5本才能取貨

漢榮書局以存貨齊全聞名，皆因每當客戶有求，書局必應，只要學生需要的教科書缺貨，書局會立即向出版社訂購。不過，每一次訂購都需要成本，流通量小的教科書，一旦有一個人需要，書局都至少需要向出版社訂購5本，才能取貨，加上車費、人力及時間，樣樣都是錢。

石景宜夫婦當初出售二手課本起家，現時漢榮特別展出歷年相片，石漢基介紹相片的重要性。（張浩維攝）

我哋賣呢啲訂咗返嚟嘅書，可以賣得出去就係錢，賣唔到出去就係垃圾嚟嘅。 漢榮書局負責人石漢基

暑假時，漢榮書局大多以83折向出版社訂購教科書，再以92折賣給學生，利潤不足一成，「咁你可以想像得到，你訂10本書返嚟，如果你全部賣晒，你就可以賺到錢，賣剩一本，你都喺袋攞錢出嚟。」

石漢基坦言，書局結業後賣不出去的書本，可能會當廢紙賣出去，皆因書本就算送出去，亦未必有人肯要，舊版教科書別人亦用不着。被問及能否損贈予有需要機構，石漢基則對此表示不樂觀。