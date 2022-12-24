漢榮書局結業．專訪｜第二代掌舵：遲早要面對　選擇最好時刻結束

屹立香港60年的漢榮書局，將於除夕（31日）告別，結束門市營業。第二代掌舵人石漢基接受《香港01》訪問表示，疫下書局經營困難，結業是「遲早都要面對的問題」，希望選擇在最好的時候結束，以免在不可控制的因素下，令公司聲譽受損，「人哋就會永遠記住你最好嘅嘢。」



「賺？我哋唔會咁計㗎！」石漢基笑言，甚少為某一段時間計算所得利潤，倘計算租金，相信虧損達天文數字，一定「冇得賺」，書局儘管過去有多困難，不論賺蝕，仍然繼續堅持，只思考如何做得更好。



特意店內展示昔日相片 回顧書局里程碑

人來人往的油麻地彌敦道，「漢榮書局有限公司」八字招牌以及熟悉船形標誌，顯而易見。結業在即，石氏三兄弟騰空店內數組書櫃的位置，在牆上貼滿漢榮書局昔日相片，回顧書局過去一個又一個的里程碑。

回歸談判時港元大幅貶值 轉危為機成轉捩點

年屆72歲的石漢基是家中長子，12歲起與兩名弟弟隨父親石景宜，於奶路臣街推着木頭車叫賣二手課本。回憶過去60年的賣書人生，石漢基娓娓道來，重提最困難的時光，莫過於中英雙方就香港回歸展開談判之時，港元大幅貶值，由4.8港元兌一美元，降至9.6港元兌一美元，相差一倍。

儘管書局當年財政緊拙，石氏一家以免公司聲譽受損，堅持不「拖數」，「個段時間好辛苦，因為個陣可能唔知蝕幾多，但係因為我哋做咗，唔知蝕幾多錢之後，外國出版社都對我哋另眼相看……應該就好心有好報。」其後漢榮書局業務快速擴展，門市愈搬愈大。

漢榮書局自1970年成立至今，門市於2011年遷往油麻地彌敦道。（張浩維攝）

三兄弟已屆花甲之齡 身體不同程度勞損

「賺？我哋唔會咁計㗎！」記者問及最風光的時候一年可賺多少錢，石漢基一笑置之：「呢個好難講得定，就算今年好好，有機會出年唔好嘅，但係通常我哋好少為某一段時間計數，因為不論賺錢蝕本都要做㗎啦，只係想辦法點樣去做好啲囉。」他又指，單是門市佔地4,000多平方呎，貨倉則佔逾萬平方呎地，如果計及租金，相信虧損達天文數字，一定賺不到錢。

我哋嘅公司名幾廿年都好好，好多人一見到我哋公司嘅船仔，佢哋知道，啊！我幫襯過你呀！我哋唔想我哋嘅公司名受任何損失，所以就係一定要做好，我哋先做。 漢榮書局負責人石漢基

多年來彼於奔命，三兄弟與各人太太已年逾花甲，身體出現不同程度勞損，五十肩、腰傷不在話下。現時門市部有6名員工，貨倉則有3名員工，以維持日常運作。

年屆72歲石漢基已經營漢榮書局60年。新冠病毒襲港令書局人手不足，難以經營，石漢基表示，希望在最好的時刻離開。（張浩維攝）

疫情衝擊成決定結束關鍵

新冠病毒襲港為書局經營帶來另一困境。每年暑假，漢榮書局均會聘請約30名學生，應付開學前大量執書工作，近幾年卻難以請人，儘管有固定人手維持日常運作，疫情嚴峻之時，一旦門市或貨倉有2人以上確診，則需停止營業一星期至10天，最壞情況甚至需停擺20天，或令學生未能趕得及開學前買教科書。

好難去面對家長，雖然佢哋可以理解因疫情供應唔到書，但係佢哋都會擔心，佢哋學生上課係冇書……我哋就唔想因為有啲我哋控制唔到嘅情形，使到公司名受損。 漢榮書局負責人石漢基

現時本港主要出版社均於廣東省設廠，內地先後以防疫為由，限制兩地跨境貨車住來。石漢基指出，過往由書局訂貨直至收貨，只需2至3日，如今卻需時一星期至10日，令書局難以預算訂購數量。

預期電子課本使用率超過一半 教科書店無法生存

石漢基又指，近年讀書人數大幅減少，中學每級人數由最鼎盛的時期的7萬至8萬人，減至如今4萬至5萬人；疫情迅速發展之時，教育局大力推動電子教科書，令售賣中學、預科和大專課本及參考書為主的漢榮書局，生意大額大幅下跌。長遠而言，他相信一般紙面印刷教科書的需求會愈來愈少。「只要（使用）電子課本超過一半之後，我諗賣教科書的書店就無辦法生存。」

石漢基表示，結業的決定來得突然，提及第五波疫情之時，全港學校暑假縮短至20日，書局需要在20日內完成以往50日的教科書訂購及銷售工作，令很多書局工作不理想。他有見其他同業今年未能趕得及於開學前提供書本予訂購學生，導致聲譽受損，又預想疫情持續至明年亦不會完結，書局難以預計未來變化，故選擇在最好的時候結束業務，不希望書局在不可控制的因素下出現問題。

漢榮書局年底結束門市營業，負責人石漢基形容結業是「遲早都要面對的問題」，希望選擇在最好的時候結束。（張浩維攝）