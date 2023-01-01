中港放寬防控料帶動旅遊業反彈　陳茂波：2023年是審慎樂觀的一年

2023年伊始，財政司司長陳茂波今日（1日）發表網誌，指疫情經歷三年，隨着內地及本港放寬防疫措施，相信本港旅客數字會明顯反彈，加上貨運量改善，將為本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等提供更大復蘇動力。



陳茂波又指，2023年是讓人審慎樂觀的一年，香港要認清世界和國家發展的大勢、努力奮進，加促「有為政府」與「高效市場」的結合。



財政司司長陳茂波在網誌指出，疫情困擾三年，全球正步入復常，認為2023年是讓人審慎樂觀的一年。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波在網誌指出，疫情困擾三年，全球正步入復常，他稱近日到商場購物，不時遇到訪港旅客，感受到零售市道氣氛正進一步好轉，而內地及本港的檢疫措施放寬，對跨境人流、物流都會帶來積極支持，可預期新一年的訪港旅客人數將明顯反彈；跨境陸路運輸貨量以至香港國際機場的空運貨量等，也會有顯著改善，將為本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等提供更大的復蘇動力。

指本港今年將復辦一系列的國際盛事

他又表示，環球逐漸復常及內地放寬檢疫要求，預期將會為本港的貨物出口帶來支持；各地商務及觀光旅客料將恢復較頻密的出行，加上本港今年將復辦一系列的國際盛事，今年訪港旅客人數預計將有強勁反彈。

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美國加息周期料影響樓市

他又分析本港各方面經濟預測，本地消費方面，受惠於去年第一季的低基數效應，預期今年第一季本地消費將出現較顯著的按年反彈。

固定投資方面，社會氣氛好轉有助刺激固定投資；資產市場方面，港股去年累積下跌15%，以幅度計是2011年以來最大跌市，隨着互聯互通持續深化及積極助力人民幣國際化的方向，希望令包括港股在內的金融領域流通量更活躍、產品種類更繁多，讓市場可發展得更寬、更深、更廣。

樓市方面，本港住宅樓市去年頭十一個月成交量減少38%，差餉物業估價署指數顯示同期樓價回落13.8%。展望今年，美國加息周期預期尚未完結，本港的按揭利率有機會跟隨市場利率繼續上升，或繼續影響樓市。

不過，市場普遍預期與內地通關將有助提振樓市氣氛，本港樓市的有序調整，對本港金融體系以至經濟基調並無構成重大影響或系統風險，港府會繼續密切監察市場變化。

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加促「有為政府」與「高效市場」結合

陳茂波強調，2023年是讓人審慎樂觀的一年，欣喜於新發展的時候，也是香港須積極推進加速發展的階段，在這關鍵轉變期，特別需要跨經濟周期的歷史視野、認清世界和國家發展的大勢、努力奮進，加促「有為政府」與「高效市場」的結合。

他指，本港正全面推進「搶企業」、「搶人才」，以及大力造地和增加基建等工作，為本港的發展增添動能、並擴大發展容量，讓香港最大程度抓住復蘇勢頭中的機遇，加速發展，躍上更高的新台階。