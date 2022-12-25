陳茂波指經濟復蘇過程難免起伏　對明年充滿期盼：前景非常亮麗

2022年即將結束，財政司司長陳茂波今日（25日）於網誌表示，經歷過今年的高低起伏後，大家都更珍惜當下難得的平穩復蘇勢頭，並指對香港未來信心滿滿，之前有國際金融機構的最高層人員，都表示有計劃擴充在港經營規模；另有重點產業的龍頭企業，考慮落戶香港，惟未有透露相關機構、企業的名字。

他又稱，經濟復蘇過程難免有起伏，弱勢社群可能仍會承受較大的生活壓力，但強調：「可以肯定的說，香港前景非常亮麗」。



陳茂波以「未來•希望」為題發表網誌。他表示，經歷過2022年的高低起伏後，大家都更珍惜當下難得的平穩復蘇勢頭。對於未來，他表示從多方面看，都對香港前景信心滿滿，「社會氣氛轉向積極樂觀，對明年亦都充滿期盼」。

陳茂波：國際金融機構有意擴充在港規模

陳茂波表示，國際金融領袖投資峰會後，不少國際金融機構的最高層人員都表示，對香港前景充滿信心，計劃擴充在港營運規模、遣派更多高層人員來港，以及加大聘請本地人員的規模。他又指，香港在「搶企業、搶人才」方面，提出不少破格舉措，包括成立「引進重點企業辦公室」和「共同投資基金」等。

財政司司長陳茂波（資料圖片／廖雁雄攝）

陳茂波指，《施政報告》在十月發表以來，外界反應熱烈，收到大量查詢和會面邀約，包括一些重點產業的龍頭企業，亦有一些技術前沿高端，但規模相對較小的企業，它們均考慮落戶香港。

復蘇難免有起伏 前景仍亮麗

不過陳茂波亦指，復蘇過程難免有起伏，一些巿民，尤其是弱勢社群，可能仍會承受較大的生活壓力；而且公共資源有限，又須維持公共財政的可持續性，故需兼顧多方的平衡考慮。不過他強調：「可以肯定的說，香港前景非常亮麗。」