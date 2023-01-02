三針院友原址隔離　業界指變相隔離中心　促政府支援免增醫療壓力

社會福利署早前宣布，已接種三劑或以上疫苗的輕症或無症狀確診院友，可以獲安排「原址隔離」，留在院舍照顧。安老事務委員會委員李輝今日（2日）指出，現時院友三劑疫苗接種率超過八成，確診者以輕症為主，大約五日會轉為陰性，情況較去年年初大為改善。不過，她指院舍變相成為隔離中心，擔心較細規模院舍未必有足夠人手處理確診院友，最終可能將院友送醫治理，公營醫療壓力倒灌，促請政府提供支援。



安老服務協會委員李輝指，現時院友三劑疫苗接種率超過八成，確診者以輕症為主，大約五日會轉為陰性，情況較去年年初大為改善。（資料圖片／鄭子峰攝）

李輝在港台《千禧年代》表示，近期院舍個案雖然增多，但與去年年初情況不同，現時有逾八成院友接種三針疫苗，「去年七日已經淪陷，依家係慢慢爆，亦有二次感染，可見殺傷力及傳播速度完全唔一樣，係以輕症為多。」

她認為，院舍零星個案可應乎，院友確診後毋須搬走，可原址隔離由相熟的職員照顧，根據經驗輕症五日後可以轉為陰性。

社會福利署早前宣布，已接種三劑或以上疫苗的輕症或無症狀確診院友，可以獲安排「原址隔離」，留在院舍照顧。（資料圖片）

李輝續指，新安排下院舍變相成為隔離中心，希望政府能加強「視像診症」，及支援院舍職員，以照顧確診院友，而一些規模輕小的院舍，可能因人手問題，最終仍要安排院友入院，令醫療壓力倒灌公立醫院，促請政府要更快送上藥物，否則原址檢疫會造成反彈，令院舍有戾氣。