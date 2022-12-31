暫託中心元旦起只收未打三針輕症確診院友　三針以上留在院舍照顧

社會福利署今日（31日）宣布，因應衞生當局由明日（1月1日）起要求只有接種少於三劑疫苗的院舍院友送往暫託中心接受照顧，因此所有暫託中心由明日起只會接收上述院友，已接種三劑或以上疫苗的輕症或無症狀確診院友會安排留在院舍照顧，而重症院友不論接種疫苗劑量均會由醫護人員評估及安排送院治療。



▼12月27日 廣華醫院急症室情況▼



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社署表示，根據安排，已接種至少三針或以上疫苗的輕症或無症狀確診院友會獲安排留在院舍照顧，並由醫管局的醫護人員提供適切的治療及支援。就此，社署已將衞生防護中心的「給安老院舍及殘疾人士院舍在院舍照顧新冠肺炎確診個案院友的感染控制原則」發送予全港院舍。

社署已將衞生署衞生防護中心的「給安老院舍及殘疾人士院舍在院舍照顧新冠肺炎確診個案院友的感染控制原則」發送予全港院舍以作參考。(資料圖片)

重症確診院友不論疫苗劑量均會安排送院治療

社署指，只有接種少於三劑疫苗的確診院友會獲安排送往暫託中心接受照顧，而出現重症的確診院友不論其接種疫苗劑量，均會由醫護人員評估其病徵及病況，並安排送院接受治療。

因此，所有暫託中心由明日起只會接收接種少於三劑疫苗的輕症或無症狀確診患者，當中包括兩間分別於明日及1月2日投入運作的長者暫託中心。醫管局會與私營醫療機構協作，為暫託中心提供醫療支援。兩間暫託中心的資料如下：

．調景嶺體育館．啟用日期：2023年1月1日、床位數目：132、照顧服務團隊：新風天域集團



．青衣西南體育館．啟用日期：2023年1月2日、床位數目：130、照顧服務團隊：嘉濤（香港）控股有限公司

