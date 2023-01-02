通關內地｜田北辰引消息：高鐵分三階段通車　首階段只去深圳廣州

中港通關在即，斥資864億元興建的廣深港高鐵重開有望。實政圓桌立法會議員田北辰引述消息表示，會分三階段重開，首階段只涉及短途列車，即深圳北、廣州南等六個車站；次階段會涉及長沙、潮汕等；最後才是北京、上海等車站。另外，按照港鐵之前的說法，會於通關前的三天售票，即有望本周四（5日）開售。

雖然首階段通車未能直接前往北京等地方，不過鐵路工會聯合會主席林偉強指，理論上乘客到達內地車站後，其實亦可在內地購車票前往其他地方，例如過往部份人前往廣州南站時，會選擇先從香港乘坐高鐵到深圳北，再購買另一張車票轉乘到廣州南站，因為車費會更便宜。



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記者今早到高鐵西九龍站觀察，發現不時有職員進出，當中包括戴上工程帽的工程人員，亦有高鐵制服的職員。另外，亦有工人清潔高鐵站外牆。林偉強表示，今日員工已調回高鐵站工作，例如測試設備等，過程順利未見問題，明日（3日）會開始有車長試車往內地。

三階段重開高鐵 先開短途站

在封關停擺前，高鐵西九站連接58個內地站點，乘客毋須轉車便可到達目的地。田北辰引消息稱，高鐵會分三階段重開，首階段只涉及短途列車，即福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、廣州南等，班次亦會較疏；第二階段則會涉及武漢、長沙、潮汕等遠一點的車站；最後才會達北京、上海等。田續指，據他了解政府已將方案交予中央，有待審批。

雖然最終安排仍未落實，不過有消息人士指，即使無法「點對點」到達目的地，但高鐵網絡四通八達，乘客其實可以在到達內地後，再轉乘其他列車往目的地。

林偉強亦表示，此舉理論上可行，例如過往有部份乘客從香港往廣州南時，會先購買往深圳北的車票，再買深圳北往廣州南的車票，雖然途中雖然轉車，但車費可便宜數十元。不過他亦補充，最終是否可行，仍有待觀乎最終的通關方案。