紅葉｜落羽松染紅　流水響、濕地公園、青衣公園、中大有得睇

新一年新氣象，1月的冬天是觀賞紅葉的最佳時機。除了大棠紅葉指數已達「紅」級別，另一會轉色的落羽松也披上金黃色外衣，其中有「港版輕井澤」之稱的流水響水塘昨日（1日）所見，整列落羽松轉金黃色，在碧藍天空及陽光的襯托下披上了金黃色外衣，自成流水響最耀眼奪目的風景。



有「港版加拿大湖景」的美譽青衣公園、濕地公園「演替之路」所在的池塘及中大未園湖，內裡的落羽松都轉成金黃色，正是打卡影相時機。



▼金紅色落羽松 流水響1月1日情況▼



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新一年之際，不少市民趁假期到郊區遊玩。位於八仙嶺郊野公園內流水響水塘，水塘旁有一列落羽松並排而立，在鄰近綠油油的山巒襯托下，已轉金黃色又帶橙紅色的落羽松成為「萬綠叢中一點紅」，顯得尤為鮮艷。在陽光的照射下，一棵又一棵挺拔的落羽松如被鍍上一層金黃色的外衣，引來不少人專程到來欣賞和打卡。

地址： 流水響水塘西岸

交通：於粉嶺港鐵站外乘搭專綫小巴52B，在流水響道與鶴藪道之間的迴旋處下車，再沿鶴藪道向南步行約10分鐘

▼金紅色落羽松 濕地公園2022年12月底情況▼



天水圍濕地公園一整排落羽松經已轉金黃色，並帶橙紅，襯托池塘清澈的池水，映照出落羽松的倒影，猶如一幕天空之鏡美景。遊人可在「演替之路」位置欣賞落羽松林的美景。

地址： 天水圍濕地公園

交通：於天水圍站乘輕鐵705線，於天秀站或濕地公園站下車，步行至香港濕地公園；或乘巴士967、276B、E37，至濕地公園下車。

開放時間：（星期一、星期三至星期日、公眾假期）上午10時至下午5時

▼金紅色落羽松 青衣公園1月2日情況▼



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有「港版加拿大湖景」美譽的青衣公園，湖畔旁的十數棵落羽松及水松近日已轉為金黃色，今日有不少市民趁新年假期最後一日到來觀賞打卡。人工湖對面的觀景台為賞葉佳處，可拍攝落羽松一字排開的美景。

地址：青衣公園

交通：

港鐵：青衣站B或C出口

巴士：乘搭41、41A、41M、43B、44、44M、42C、X42C、49P、49X、241X、243M、249M、948、948A、948E、E42、E43

小巴：乘搭88、88A、88D、140M、308M、310M、401、409、409S、409K、413

▼金紅色落羽松 中大1月2日情況▼



坐落於中文大學崇基書院、鄰近大學站的未圓湖亦是觀山賞落羽松熱點，每年1月至2月間可沿湖畔小路散步觀賞，亦可在湖邊的獅子亭、小橋及小徑賞葉。今日一排落羽杉已轉為金黃色或橙紅色，猶如置身油畫之中。

地址：中大未圓湖

交通：

港鐵大學站C出口，向右轉沿著嶺南運動場旁小徑步行至未圓胡，大約5分鐘