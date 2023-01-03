麥當勞麥樂雞9件裝今售$10　有人一次買五盒　食客解釋有4大原因

踏入2023年，麥當勞隨即宣布加價，不過亦同時推出一系列新優惠，由1月2日起，連續7日「着數人氣王」優惠，今日（3日）輪到9件裝麥樂雞只售10元，不設限購。午市時份，荃灣街市街麥當勞大排長龍，不少市民專程為麥樂雞而至，甚至有家長一口氣購入五盒。他們搶購麥樂雞可分為四個原因，包括抵食、美味、無骨及毋須自己烹煮。



家庭主婦讚毋須自己煮 今晚考慮再買

麥當勞今日推出麥樂雞九件裝10元優惠，可無限次購買，不過需要在手機下載App，並使用相關電子優惠券才可享用。荃灣街市街分店今午約1時大排長龍，店外放有廣告牌提示顧客正推出優惠，吸引不少學生、家庭主婦或長者等蜂擁而至。

其中家庭主婦余太購買了三盒麥當雞，大讚美味及便宜，符合其師奶本色。她解釋麥當雞香脆可口，更毋須親自下廚，因此考慮今晚再光顧。「又平呢，10蚊九隻，你喺超市買都唔止呢個價錢啦。」

長者獲店員協助用手機買麥樂雞

長者同樣無法抵抗麥樂雞的魅力，朱伯今日亦淺嚐一盒，認為進食煎炸食品須適可而止，「好熱氣呀嘛！中午食得呀，夜晚就唔好喇，食第二樣。」惟該優惠需要使用手機操作，他則說店員願意幫忙，更建議麥當勞應每款食品均推出優惠，「長期啦最好，益下老人家嘛。」

陳同學則擔心吃過量會太飽，僅購買一盒麥樂雞。她亦稱喜歡無骨的雞肉，因此每個月會吃數次麥樂雞。

一名顧客購入五盒，即一家五口每人一盒。他表示並非特別熱愛麥樂雞，只因優惠價錢吸引才購買。

麥當勞上周六公布，由今年1月初起調整售價，平均加價3%，大部份食品加價1至2元，超值套餐6件麥樂雞餐由26元加至28元，加幅達7.7%；巨無霸餐會由40元改為新售價42起；超值選系列魚柳包由12元加至13元。