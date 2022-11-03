宵夜回歸｜麥當勞80分店復24小時營業　一蘭銀龍未復常　名單一覽

周四起（3日）再放寬部份社交距離措施，包括取消食肆堂食時間限制，准許恢復通宵營業，市民終可堂食宵夜。不過，疫情前24小時營業的食肆，應對今次放寬堂食時間限制反應大不同。其中，麥當勞及十八座狗仔粉周四起全線餐廳回復正常，亦有部份著名的街坊小店恢復24小時營業，但天然豚骨拉麵專門店一蘭、翠河餐廳並未復常，銀龍茶餐廳則僅3間分店回歸24小時。下文逐一列出宵夜餐廳最新營業時間。



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麥當勞84間分店恢復24小時堂食

麥當勞早前表示，因應政府最新公布的防疫政策，11月3日起全線餐廳的堂食時間，將回復正常，即部份分店恢復24小時營業；至於有關麥當勞及McCafé分店的營業時間，顧客可參考App內「附近餐廳」資料。麥當勞現時約250間分店，《香港01》計算後發現，共有約84間相關店舖恢復24小時營業。

港島區24小時麥當勞名單

中西區︰

堅尼地城士美菲路12F-G文光閣地下

西營盤皇后大道西484-496號地下及閣樓

西營盤香港皇后大道西265號地下

上環皇后大道中QRC299地下2A&2B舖

中環皇后大道中37號余道生大廈地庫



灣仔區︰

灣仔莊士敦道74-80號地下及地庫

銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地庫B2號舖

銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈地下C2&C3號舖部份及地庫全層

銅鑼灣怡和街46-54號地下（部份）1樓及2樓

跑馬地景光街19-21號珍興閣地下A舖



東區︰

北角英皇道238號康澤花園地下B2及B3號舖

北角英皇道460-470號樂嘉中心地下5號舖及部份地庫1及2層

鰂魚涌英皇道1060號柏蕙苑地下C舖舆前舖部份

西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下G32-G34號舖

筲箕灣南康街18號康華大廈地下低層4號舖

柴灣小西灣富怡花園地下C10-C19



南區︰

鴨脷洲利東邨利東商場第二期212號舖



離島區︰

大嶼山暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102、8T005A及8T005



麥當勞部份分店恢復24小時營業。（資料圖片／梁鵬威攝）

九龍區24小時麥當勞分店

油尖旺區︰

尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場地下1號舖

尖沙咀北京道12號新聲大廈地庫舆地下（部份）

油麻地彌敦道518-520號彌敦行地下A及C舖

油麻地彌敦道569-573A號富運商業中心地下B舖

旺角奶路臣街11號及240-244號砵蘭街文華商場（MPM）1樓A舖

旺角亞皆老街105號地下及閣樓

大角咀道97-105大同新邨大方樓地下J1、J2號舖與1樓J1號舖

荔枝角道1號嘉業大廈1樓及地下（部份）



深水埗區︰

深水埗欽州街78-86號地下及閣樓

長沙灣元州街416號號地下

石硤尾窩仔街1-13號仁寶大廈B2及B3地舖

美孚新邨萬事達廣場地下N60A號舖

美孚新邨美孚廣場地下G03號舖及1樓119號舖



黃大仙區︰

新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場地下G02-G05舖

慈雲山毓華街68號萬年戲院大廈地下

竹園南邨竹園商場S219A號舖平台部份

牛池灣清水灣道45號彩雲邨彩雲商場第二期地下上層A104及A115號店

牛池灣坪石村停車場G1號舖



九龍城區︰

九龍城太子道西448號太子匯地下1、2、3及5號舖

啟德沐翠街晴朗商場地下B001號舖

紅磡紅磡灣中心地下8號舖

土瓜灣土瓜灣道35-37號

土瓜灣馬頭圍道207-211號海悅廣場地下1號舖



觀塘區︰

淘大花園商場第二期地下G246-253號舖

牛頭角道327-333號瓊林大廈地庫及地下部份

觀塘翠屏邨 翠屏商場地下5號舖

觀塘秀茂坪商場地下1號舖

油塘油麗商場地下5-6號



新界區24小時麥當勞分店

荃灣區︰

荃灣街市街10-16號地下及1樓

荃灣德士古道富麗商場地舖1-9號

荃灣沙咀道270-276號廣發大廈1樓及地下



葵青區︰

荃灣石圍角邨石圍角商場平台324號舖

葵涌榮芳路1號5號地下舖

葵涌葵涌道1001號1樓3號舖德昌大廈

葵涌和宜合道90-114號成誠大廈地下9-10舖

青衣長康邨長康商場一期地下101號舖



屯門區︰

屯門屯門市地段280號河傍街屯門鄉事會路康麗花園地下14號舖

屯門良景邨良景商場L223, 212A及328A號舖

屯門湖翠路1號蝴蝶邨蝶心樓地下R131-136號舖

屯門安定邨屯門鄉事會路2A, H.A.N.D.S, A區1樓A-144號舖

屯門山景邨山景商場124號舖

屯門景峰徑2號景峰花園地下G23、G25-G27號舖

屯門大興街1號大興商場地下L101號舖

屯門良德街11號寶怡花園商場地下1-2號舖



元朗區︰

元朗天瑞路88號俊宏軒地下G5-G7號舖

元朗青山道99-109號元朗貿易中心地下五號舖及1樓2樓

元朗教育路9-13號興發大廈地下1&11舖

天水圍天瑞邨天瑞商場G1B號地下

天水圍天湖路天耀邨天耀商場地下L011號舖

元朗洪水橋田心路洪福邨洪福商場地下1號鋪

元朗青山公路249-251號元朗廣場地下071-078號



北區︰

上水石湖墟新豐路地下金誠樓金城大廈

粉嶺聯和墟和睦路9號海聯廣場地下2A及2B

粉嶺百和路88號花都廣場地下91A及93-95號



沙田區︰

大圍大圍道37-47號耀寶大廈地下1號鋪及1樓全層

沙田沙角村沙角商場2樓239號舖

沙田廣源邨廣源商場3座2樓13號舖

馬鞍山頌安邨頌安商場6號舖

馬鞍山恆錦街1號恆安邨恆安商場2樓201至202A

馬鞍山利安邨利安商場三樓304號舖



大埔區︰

大埔安慈路4號昌運中心57-66號地下

大埔太和邨太和商場102號舖

大埔廣福道70號地庫寶康大廈

大埔富善村富善商場地下G25號舖



西貢區︰

西貢親民街西貢花園地下1-3號舖

將軍澳寶林邨寶林商場地下103號舖



天然豚骨拉麵專門店一蘭銅鑼灣分店，在疫情爆發前為24小時營業。（資料圖片／余俊亮攝）

銅鑼灣一蘭半夜12時關門 11時半最後點餐

「過江龍」天然豚骨拉麵專門店一蘭在香港共有2間分店，當中銅鑼灣分店，在疫情爆發前曾24小時營業。惟政府放寬食肆堂食時間後，仍未恢復過往的時間，目前最後點餐為晚上11時半，其後半夜12時便會關閉。

至於尖沙咀分店的營業時間，在疫情爆發前為早上8時至凌晨5時，目前同樣未恢復，最後點餐為晚上11時，其後11時半便會關閉。

十八座狗仔粉24小時營業。（FB圖片）

十八座狗仔粉全線恢復24小時營業

十八座狗仔粉在疫情爆發前，亦為24小時營業，現時全港共有9間分店。十八座狗仔粉客服今日表示，全線即日起恢復24小時營業，包括︰

旺角通菜街139號地下B舖

荃灣荃興徑3號地下E舖

深水埗福榮街88號地舖

佐敦寧波街27A地舖

尖沙咀金馬倫道29號地下B舖

尖沙咀科學館道14號新文華中心地下20號舖

觀塘物華街1號地下

元朗建業街59號

中環德己立街20號



銀龍茶餐廳3間分店恢復24小時營業

銀龍茶餐廳官網資料顯示，現時約有28間分店，惟並無列明營業時間。若在飲食資訊平台OpenRice，以通宵營業為條件搜尋，最終可得出5間分店。記者逐一致電查詢，發現共有3間分店已恢復24小時營業，包括︰

旺角通菜街118號地下

荃灣眾安街22號地下

銅鑼灣謝斐道490-498號金利文廣場地下



至於位於尖沙咀加拿分道4-6號集友大廈地舖、旺角西洋菜街59號地下的兩間分店，則在晚上約10時半關閉。

翠河餐廳未恢復24小時營業 大埔華輝可24小時堂食

平民飯店方面，曾榮獲米芝蓮推介、著名於雞批及蘋果批的大埔華輝小廚餐廳；以及在區內屹立近50年的老字號，洪慶海鮮燒臘飯店，其店員均表示恢復24小時堂食。此外，位於旺角的「打冷」標記樂園潮州粉麵菜館，放寬首日亦經營至凌晨4時。

大埔鄉事會街13號大埔華輝小廚餐廳

長沙灣發祥街10號李鄭屋商場地下114號舖洪慶海鮮燒臘飯店

旺角通菜街12-14號標記樂園潮州粉麵菜館



至於翠河餐廳的官網資料顯示，其中兩間位於深水埗青山道305號地下，以及北角七姊妹道106-110號地下的分店，為24小時營業。惟致電分店查詢，店員表示暫時未恢復通宵營業。

▼11月2日，八號風球下晚市情況▼



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▼11月2日，八號風球下市面情況▼

