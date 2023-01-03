港大推算：過去一周每日增2.67萬至8萬人染疫　近兩日呈回落趨勢

撰文：呂穎姍
出版：更新：

通關在即，香港連續兩日確診數字回落至2萬宗以下，港大醫學院今（3日）表示，其監察計劃最近兩天監測數據亦顯示疫情有回落趨勢，但由於近日估計區間大、即估算不確定性較大，因此往後疫情走向仍需進一步監察，而其監察計劃過去一周錄得的時點患病率介乎於2%至6%之間，即每天新增個案數字應介乎26,700至80,000宗。

▼12月29日　疫苗通行證取消首日酒樓情況▼

+17

港大醫學院表示，早前在全港18區招募10,000 名志願參加者分成七個隊列，不論有否病病徵徵皆定時進行新冠病毒抗原檢測，並據參與者提供的檢測結果每天計算即時時點患病率，反映在特定日期內正感染新冠肺炎人口比例，由於近日本港疫情嚴峻，港大醫學院檢視過去一周監察計劃錄得的數據後發現，其時點患病率介乎於2% 至6%之間。

以現時Omicron變異病毒株引致的新冠肺炎感染患者抗原測試，一般連續七天呈陽性以及快速測試的平均靈敏度為75%推算，2% 至6%之時點患病率反映社區每天的新增個案數字應介乎26,700至80,000之間。

港大：估算不確定性較大　疫情走向需進一步監察

港大醫學院亦指，最近兩天監測數據亦顯示疫情似有回落的趨勢，但近日置信區間較大，表示該估算的不確定性較大，往後疫情走向仍需進一步監察。

通關｜港大專家稱僅篩查單一國家旅客效用低　再進口倉鼠須先檢測港大醫學院揭羊水細胞RNA檢測　可更精準診斷罕見病通關｜內地疫情上升　港大金冬雁倡入境核酸檢測與海外抵港看齊港大化學實驗室事故　女博士生臉、頸、眼角膜被高濃度化學品灼傷港大專家：新冠、流感與呼吸道合胞病毒三重夾擊　確診兒童重症增
新冠肺炎
Omicron變種病毒