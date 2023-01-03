港大推算：過去一周每日增2.67萬至8萬人染疫　近兩日呈回落趨勢

通關在即，香港連續兩日確診數字回落至2萬宗以下，港大醫學院今（3日）表示，其監察計劃最近兩天監測數據亦顯示疫情有回落趨勢，但由於近日估計區間大、即估算不確定性較大，因此往後疫情走向仍需進一步監察，而其監察計劃過去一周錄得的時點患病率介乎於2%至6%之間，即每天新增個案數字應介乎26,700至80,000宗。



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港大醫學院表示，早前在全港18區招募10,000 名志願參加者分成七個隊列，不論有否病病徵徵皆定時進行新冠病毒抗原檢測，並據參與者提供的檢測結果每天計算即時時點患病率，反映在特定日期內正感染新冠肺炎人口比例，由於近日本港疫情嚴峻，港大醫學院檢視過去一周監察計劃錄得的數據後發現，其時點患病率介乎於2% 至6%之間。

以現時Omicron變異病毒株引致的新冠肺炎感染患者抗原測試，一般連續七天呈陽性以及快速測試的平均靈敏度為75%推算，2% 至6%之時點患病率反映社區每天的新增個案數字應介乎26,700至80,000之間。

港大：估算不確定性較大 疫情走向需進一步監察

港大醫學院亦指，最近兩天監測數據亦顯示疫情似有回落的趨勢，但近日置信區間較大，表示該估算的不確定性較大，往後疫情走向仍需進一步監察。