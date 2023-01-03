通關｜港大專家稱僅篩查單一國家旅客效用低　再進口倉鼠須先檢測

中港兩地料最快下周日（8日）首階段通關，港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文今早（3日）估計通關後市民回鄉，在人員流動及聚集下很大可能有更多傳播，但他指如內地的病毒株與香港或外地的相若，通關所帶來的風險也不會太大，無需太擔心。



去年本港第五波初期，政府因應有倉鼠被驗出病毒下「殺鼠令」，至今仍禁止倉鼠進口。潘烈文形容，動物帶病毒後傳播情況仍是未知之數，因此如要重新讓倉鼠進口，須加入檢測或篩選，以提高安全系數。



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農曆年多人回鄉 人流聚集料很大機會致感染增加

潘烈文今早在電台節目估計，農曆新年市民會回鄉，人員流動及聚集下，或有較多機會接觸，將病毒帶去其他地方或在家人之間傳播，認為這個情況很大可能出現，需要觀望。

他續指，現時本港每日有約2萬人受感染，認為如內地的病毒株與本地或外地的差不多，帶來風險也不會太大，市民無需要太擔心。不過，他強調，各地都會有不同病毒株，流行情況各有不同：「反而擔心有新嘅（變異病毒株）我哋唔知，呢個先係著眼點。」但就現時內地開放的數據，暫時未觀察到異常。

潘烈文：除非每個旅客均篩查 否則效用不大

潘烈文又提到，Omicron變異株傳染性高，Delta變異株重新取代Omicron變異株的機會不大。至於旅客檢測方面，他以首宗Omicron變異株來自南非旅客，但隨後其他個案來自其他國家，說明除非每個旅客都做篩查，否則只針對某一個國家，效用不大。

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

過去Delta變異株流行期間，一度爆出有倉鼠染疫再傳人的情況，本港現時仍禁止入口細小哺乳類動物，潘烈文直指，現時香港在動物染病傳人未有完整數據：「動物帶病毒傳播變成點係未知之數。」認為如要重新入口，如加入檢測或篩選，確保入口的細小哺乳類動物不帶病毒，安全系數會較高。

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