大圍明星海鮮燒鵝專門店、尖沙咀蠔灣疑爆食物中毒　共16人不適

衞生署衞生防護中心今日（3日）表示，3個群組共16名市民疑似食物中毒。其中10人曾在大圍明星海鮮燒鵝專門店進食上湯焗龍蝦伊麵，另有6人曾在尖沙咀蠔灣進食生蠔。事件中有4人已求醫，均情況穩定，無需入院。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



10名市民在大圍明星海鮮燒鵝專門店進食上湯焗龍蝦伊麵後疑似食物中毒。（明星海鮮酒家網頁圖片）

10人明星海鮮燒鵝專門店食上湯焗龍蝦伊麵

衞生署衞生防護中心表示，首宗群組個案涉及2男8女，年齡介乎1至68歲。他們2022年12月28日於大圍道金山樓地下的明星海鮮燒鵝專門店，並在晚膳期間進食上湯焗龍蝦伊麵後，約4至49小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。

6人尖沙咀蠔灣進食生蠔後嘔吐腹瀉

第2宗群組個案涉及3名男子，年齡介乎24至25歲。他們2022年12月18日於尖沙咀金巴利道的蠔灣，並在晚膳期間進食生蠔後，約38.5至44.5小時後出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵。

至於第3宗個案涉及1男2女，年齡介乎26至28歲。他們2022年12月26日同樣於蠔灣，並外賣生蠔後，約21.5至46小時後出現類似病徵。

首宗個案其中1名受影響人士已到急症室求醫，而第2和第3宗個案其中3名受影響人士已向私家醫生求醫。全部病人無需入院，情況穩定。

衞生署衞生防護中心指出，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。

在外進食時，應注意：



-光顧可靠及有牌照的食肆

-避免進食生的海產

-小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

-進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食

-在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物

-使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物

-不要光顧無牌食物檔

-飲用經煮沸的水

-不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用

-進食前及如廁後要洗手