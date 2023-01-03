大圍明星海鮮燒鵝專門店、尖沙咀蠔灣疑爆食物中毒 共16人不適
撰文：黃煦緻
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衞生署衞生防護中心今日（3日）表示，3個群組共16名市民疑似食物中毒。其中10人曾在大圍明星海鮮燒鵝專門店進食上湯焗龍蝦伊麵，另有6人曾在尖沙咀蠔灣進食生蠔。事件中有4人已求醫，均情況穩定，無需入院。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。
10人明星海鮮燒鵝專門店食上湯焗龍蝦伊麵
衞生署衞生防護中心表示，首宗群組個案涉及2男8女，年齡介乎1至68歲。他們2022年12月28日於大圍道金山樓地下的明星海鮮燒鵝專門店，並在晚膳期間進食上湯焗龍蝦伊麵後，約4至49小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。
6人尖沙咀蠔灣進食生蠔後嘔吐腹瀉
第2宗群組個案涉及3名男子，年齡介乎24至25歲。他們2022年12月18日於尖沙咀金巴利道的蠔灣，並在晚膳期間進食生蠔後，約38.5至44.5小時後出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵。
至於第3宗個案涉及1男2女，年齡介乎26至28歲。他們2022年12月26日同樣於蠔灣，並外賣生蠔後，約21.5至46小時後出現類似病徵。
首宗個案其中1名受影響人士已到急症室求醫，而第2和第3宗個案其中3名受影響人士已向私家醫生求醫。全部病人無需入院，情況穩定。
衞生署衞生防護中心指出，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。
在外進食時，應注意：