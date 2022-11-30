青島中學逾百名學生疑集體食物中毒　教育局介入調查

山東青島市有中學學生在校內用餐後，出現腹瀉、嘔吐等不適症狀，懷疑是集體食物中毒。網傳消息稱，至少有過百名學生入院治療。

11月29日，青島即墨區教育局工作人員表示，教育局已經介入調查處理。



涉事學校是位於即墨區的青島昌樂二中高級中學。有家長反映，11月27日中午，學生在學校餐廳食堂吃完飯後，當日下午起陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀，有症狀比較嚴重的學生被送到醫院，一些症狀較輕的學生則留在學校，校方為留校學生分發藥物治療。

教育局介入調查。（影片截圖）

前述家長稱，她通過其他途徑了解情況後，便立即聯繫她平時在學校寄宿的孩子，才得知對方也出現嘔吐、腹瀉，但症狀較輕，老師只向學生發放藥物，並沒有及時通知家長，「孩子在學校裡出了這麼大的事，老師也沒通知家長，真是太不負責任了」。

她表示，孩子稱留校的同學生服藥後，症狀有所緩解，目前仍在學校堅持上課，「孩子說肉夾饃不新鮮，味道不對」；學生普遍反映當天食堂供應的肉夾饃的肉有異味不新鮮，而當日許多學生中午都吃過肉夾饃。

子女前一天在學校餐廳吃完飯後出現腹瀉、嘔吐等不適症狀，同校還有部分症狀嚴重的學生被送到醫院治療，懷疑是食物中毒引起。對此，校方稱確實有個別學生在學校食堂用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，即墨區相關部門已介入調查。

校方表示，校內確實有個別學生出現腹瀉、嘔吐等症狀，具體原因即墨區疾控等部門已經介入調查，但未有統計有不適症狀學生的人數。