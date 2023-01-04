醫管局稱指定診所及遙距診症每日服務4000人次　議員促增聘醫生

隨著染疫人數上升，醫管局的指定診所及遙距診症服務近日難以預約，新界東醫院聯網部門主管(家庭醫學)梁堃華今早（4日）在電台節目指，留意到相關情況，當局也一直在增加服務量，兩項服務合計現時每日服務量已較早前增逾一倍，目前逾半服務名額會優先留予高風險群組，建議風險較低、症狀輕微的人士考慮向私家醫生求醫，如有任何醫療上的憂慮可致電醫療查詢支援熱線（1836115）。



醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一節目則指，確診新冠的人預約指定門診要4至5日，甚至長達7日，令市民難有信心，促政府要提高服務量，聘請多些家庭醫生提供遙距診症服務，減少市民等候時間。



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新界東醫院聯網部門主管(家庭醫學)梁堃華表示，近日指定診所及遙距診症每日服務量已接近4,000人次，較之前的1,000至2,000人次增逾一倍。而每日的名額當中，有逾半名額會優先留予高風險群組，包括80歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周的孕婦、及免疫低的人士，除使用手機應用程序預約，他們可以透過關愛預約專線、或由醫護人員主動接觸他們作安排。

梁堃華表示，留意到近日指定診所及遙距診症服務難以預約的情況，醫管局一直在增加服務量，又指現時高風險群組能在一兩日內預約服務，建議風險較低、症狀輕微的人士考慮到私營診所求醫，政府網上及HA GO手機應用程式均有可提供抗病毒藥的私營診所名單。

她都提到，明白市民確診後或有憂慮，建議他們可以致電醫療查詢支援熱線：1836115。另外，政府現時仍有向確診者派發醫療包，當中有簡單藥物可供使用。

林哲玄。（資料圖片）

醫療衞生界立法會議員林哲玄在同一節目較早時段則指，市民如感身體不適應盡快求醫，不需要買太多藥物放在家中，更不宜大量囤積，「你（市民）缺嘅可能係一個信心，唔舒服唔知點算。」現時確診新冠的人預約指定門診要4至5日，甚至長達7日，令市民難有信心，促政府要提高服務量，聘請多些家庭醫生提供遙距診症服務，減少市民等候時間。