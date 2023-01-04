疫情｜增16423宗確診　多63人死　本地增4宗新變異病毒株個案

本港疫情漸趨穩定，今日（4日）新增16,423宗確診，只比昨日微增237宗，連續第二日回落至一萬宗水平，輸入個案有401宗。本地新增4宗新變異病毒個案，另增63人死亡，七日平均死亡人數升至65.7人，總計死亡達12,081宗。另外，兒童重症個案方面，多一名16個月男嬰情況嚴重，在東區醫院治療，



醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為119%。留醫的確診病人有572名，新增留醫人數對比留醫病人總數為10.7%。



今日疫情概要：



-增16,423宗確診，比昨日微增237宗。

-輸入個案401宗，佔整體個案比率2.44%；相比同日27,115機場入境旅客人次，確診比率則為1.48%，七日平均比率是2.44%。

-新增63名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.280%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12081人。

本港今日再增16,423宗確診。確診個案中有16,022宗為本地個案，輸入個案佔401宗，佔整體個案比率為2.44%。昨日機場入境為27,115人次，確診比率為1.48%，較昨日微升0.46個百分點。七日平均輸入確診人數為585人，七日平均輸入確診比率為2.44%。由2020年至今，本港共累計2,700,295人確診。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月26日至1月1日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約52.79%。

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衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入個案，目前累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案則新發現多3宗XBB及1宗BF.7個案。目前累計168宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、13宗BF.7及192宗BQ.1.1亞系個案。

本地3宗XBB個案涉及3名男子，年齡介乎37至44歲，其中2人已打1針、1人無接種疫苗；1宗BF.7個案涉及一名無打針的55歲女子。

學校方面，今日新增650間學校呈報1,320宗確診個案，涉及965名學生及355名教職員。院舍方面，有31間院舍有確診個案，當中有49名院友及3名員工確診。

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為119%。昨日有5,336名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有572名新增確診病人，3,129人需要入住隔離設施，815人正接受氧氣治療，91人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為10.7%。

新增呈報31名危殆及46名嚴重的確診病人，現時合共有211名危殆及261名嚴重的確診病人留醫，當中49名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為13.5%。

醫管局表示，新增呈報63名確診病人在公立醫院離世。根據初步分析，當中38名病人的死因與新冠病毒有關，其餘25名病人的死因沒有關連。

醫管局指出，新呈報的63宗過世的個案，為36男27女，年齡介乎44至101歲，17人來自院舍。打針方面，15人沒有打針，6人打4針，38人打3針，4人打2針。

兒童重症個案方面，多一名16個月男嬰情況嚴重，現留醫東區醫院治療，另3個月大留醫伊院的女嬰及8歲大留醫瑪嘉烈醫院的男童情況依然危殆，而瑪嘉烈醫院2個月大女嬰情況依然嚴重。

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