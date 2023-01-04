消委會十大消費新聞選舉｜1.4起登記投票兼抽獎　頭獎$5000禮品卡

虎年將過，兔年快至，過去一年有不少消費新聞話題十足，隨著各行各業逐步復常，各類消費議題亦再引起關注。消費者委員會一年一度的「十大消費新聞」選舉今（4日）起接受投票，「虎年十大消費新聞」選舉大抽獎亦同於今日開始接受登記，年滿18歲的香港居民均可透過活動專設網頁進行網上投票，並參加抽獎。



活動及抽獎分3個階段，每階段設10名安慰獎，每名幸運兒可獲得價值200元的禮品卡，參加者只需參加其中一個階段，即可自動進入終極大抽獎，頭獎、二獎和三獎分別為5,000元、3,000元及2,000元禮品卡，而參加者會投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞，猜中各主題組別得票最高新聞的其中3位幸運兒，每人可獲1,000禮品卡，網上投票大抽獎今起至本月24日舉行。



消委會虎年十大消費新聞選舉及抽獎連結

各行各業逐步復常，消委會虎年十大消費新聞選舉候選新聞不少與疫情相關，包括消委會推出快測包網上搜尋器、消費券增設不同支付平台等。（資料圖片/梁煥敏攝）

「虎年十大消費新聞」選舉的候選消費新聞不少都與疫情相關，包括消委會推出快測包網上搜尋器、飛機航班突然取消、健身中心與旅行社結業，亦有虎年期間曾「洗版」的新聞，包括男童挨跌天線得得b、MIRROR紅館演唱會首試實名制等等。

消費者委員會「虎年十大消費新聞」選舉1月4日起接受投票，大抽獎亦於同日開始接受登記，（資料圖片）

消委會「虎年十大消費新聞」選舉網上投票大抽獎今起至24日舉行，活動分3個階段，每階段設10名安慰獎，幸運兒可獲得價值200元的禮品卡，而參加者只需參加其中一個階段，即可自動進入終極大抽獎，頭獎、二獎和三獎分別為5,000元、3,000元及2,000元禮品卡。

參加者會選出最大快人心、最抵讚、最離譜消費新聞

另外，參加者亦會投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞，猜中各主題組別得票最高新聞的其中3位幸運兒，每人可獲1,000元禮品卡 。

消委會「虎年十大消費新聞」投票活動資料

．第一階段：2023年1月4日至10日

．第二階段：2023年1月11日至17日

．第三階段：2023年1月18日至24日