消委會｜Gel甲照UV燈恐增皮膚癌風險　孕婦、患灰甲可否美甲？

近年不少女士喜愛「Gel甲」，可隨意畫上不同圖案，不過消委會提醒，長時間Gel甲可能會為指甲造成傷害。消委會指，Gel甲需要經UV燈照射才能乾固，不過近距離照射UV燈，或會令指甲附近的皮膚有色素沉澱的問題，嚴重情況更會對皮膚造成傷 害，甚至增加患上皮膚癌的風險。消委會建議市民進行美甲前，最好在手上塗上防曬產品。



消委會又提醒市民應選擇信譽良好的美甲店，例如衞生程度高、會採用較優質的美甲產品等，以減低對指甲健康的傷害。消費者亦可考慮自行購買一套美甲用品帶到美甲店使用，可大大減少因修甲時共用工具而令指甲感染真菌和灰甲的風險。



最新一期《選擇》月刊綜合海外研究的結果和皮膚科專科醫生陳厚毅說法，指照射UV燈的時候，指甲表面的凝膠有機會收縮及乾硬，而令手指感到發熱疼痛，甚至有可能灼傷皮膚。

Gel甲照UV燈或灼傷皮膚 削指甲邊死皮易染灰甲

UV燈除了會破壞皮膚表面，指甲過度照曬後亦會變得脆弱，固不建議消費者經常進行Gel甲。此外，消費者在進行美甲前，最好在手上塗上防曬產品，另外亦要加強照燈後手部皮膚的保濕和滋潤。

另外，在進行美甲時，不少女士都會把指甲邊的死皮剪去，但其實指甲溝對手指有保護作用，能減少手指受到細菌感染的機會。若過份修走包圍指甲的死皮，不但會大大增加真菌滋生的機會，甚至會有染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險。

消委會建議，市民進行美甲時應加強室內的空氣流通，以降低吸入甲醛等具揮發性有害物質的風險。（消委會提供圖片）

至於完成Gel甲後，消委會指由於Gel甲長時間覆蓋指甲，部份人士在卸除Gel甲後仍有後遺症。有海外大型研究的報告指出，超過75％人在卸除Gel甲後，發現指甲表面有所變化，例如指甲表面出現白點，甚至有指甲變得脆弱而裂開的情況。

孕婦Gel甲風險不大 惟注意指甲油化學成份

不少人都擔心孕婦是否適合進行美甲，有海外研究指Gel甲專用的指甲油對孕婦的風險不大，但要留意當中兩種化學物質，分別為甲醛和塑化劑，因為這兩種物質，有機會增加流產的風險，或會對胎兒發育有影響。

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灰甲患者Gel甲或難以復原

消委會提醒，市民應留意指甲的健康狀況。若指甲受感染例如灰甲，而仍然堅持進行Gel甲，或會令細菌被困，造成惡性循環，令灰甲難以復原；另外，進行「hard gel」（又稱acrylic gel）時需要打磨指甲表面，若指甲太脆或太薄都不適合進行。至於完成Gel甲後，手部通常留有化學物質和粉塵，消委會建議應立即洗乾淨雙手，以減少皮膚吸入這些有害物質的風險。