消委會｜女粉絲買積分換演唱會「靚位」落空　斥訂購平台不良銷售

本港演唱會一票難求，消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》，當中提到一個訂購平台大力宣傳積分換票計劃，有女粉絲為一睹偶像風采，於平台「豪花」4800元購買12.3萬積分，希望換取兩張超近距離的A或B區門票。



然而，門票「開賣」當日就極速換罄，訂購平台在群眾壓力下才公布，原來只有200套門票，女歌迷不滿平台在沒有足夠門票下仍然催谷，投訴涉及不良銷售手法。消委會認為，門票數量是關鍵資訊，平台應事先公布數量，而且限定只能以平台積分換領並不設退款，變相附加不公平條款。



本港演唱會一票難求，不少歌迷願意花更多金錢換領門票。（資料圖片）

網上平台預訂投訴今年暫67宗 較去年同期勁升2.7倍

消委會指出，網上平台預訂活動在2019至2021年分別有10、12及22宗投訴，今年首10個月有67宗，較去年同期18宗上升2.7倍。

粉絲李小姐早前在一個訂購平台上留意到，可憑118,800積分換領某演唱會兩張A或B區門票，於事花4,800元購買123,000積分，才足以換取門票。她指，曾有消費者於門票兌換日前，在該訂購平台的社交媒體留言查詢門票數目，惟平台沒有回覆。

門票換罄後 始公布只有200套「靚位」

李小姐雖然對該平台可供換領的門票數量亦抱有疑問，但見平台直至開始換領前一日仍繼續宣傳，令她認為該平台應有充足門票。然而，直至門票換領當日，李小姐發現系統顯示「門票已兌換完畢」，她在社交媒體發現不少消費者有同樣遭遇，遂要求平台交代，平台此時才公布，可供換領的門票數目僅有約200套。

本港有不少網上訂購平台推出積分計劃，供市民兌換不同門票。（《選擇》截圖）

粉絲不滿出售積分數目 遠超可提供門票數目

李小姐不滿該平台沒有在事前公布門票數目，甚至當在此期間出售的積分數目遠遠超出可提供兌換門票數目後，仍然宣傳催谷，或涉不良銷售手法，因此向消委會投訴。

訂購平台回覆消委會表示，李小姐於第二輪換領活動中，已成功換領兩張門票。不過，李小姐就指，相關位置是較後的C或D區，並不是心儀位置，而且門票所需積分亦較少，因此要求平台就剩餘的積分作退款，惟平台回覆指，積分增值的頁面已列明「不可取消」，因此拒絕退款，並表示李小姐可將積分用於兌換商品、折扣劵及於下次消費中抵消繳費金額。

消委會：限積分換領且不設退款 變相附加不公平條款

消委會認為，鑑於不少音樂會門票一票難求，消費者願意付出更高代價以換取門票，因此可供訂購門票數量無疑是關鍵資訊，門票訂購平台應事先公布可供兌換門票數量，並清晰說明門票類別及換領方式；另一方面，門票限定只能以平台積分換領，吸引消費者購買平台積分並且不設退款，亦變相附加不公平條款。

主題樂園列明優惠門票不適用日期 平台仍然開賣

另一宗投訴指出，有投訴人經一個平台購買主題公園「買一送一」優惠門票，揀選使用日期為11月27日，惟當日入場時卻被拒諸門外，指其門票有效期雖為11月11日至12月31日，但條款列明不適用於11月27日，投訴人指，平台不應推薦不適用的日期方案，亦不應讓消費者完成交易。

消委會表示，在消費者已揀選門票使用日期後，平台仍然推薦不適用於當日的方案，雖然條款列有不適用的日期，但消費者依賴平台的篩選及推介功能，因此平台應改善其訂購系統，不要提供不合乎要求的選項，以免誤導消費者及引起爭拗。

卡通主題活動延期 平台指僅提供報名服務

此外，有市民於2021年11月經一個平台報名參加卡通人物為主題的跑步活動，惟活動再三延期，延逾半年。平台指由於僅提供報名服務，着市民向活動統籌公司跟進，公司指有關需要向知識產權（Intellectual Property，IP）的版權持有人匯報，獲版權方批准後方可發布，而活動舉辦受場地預訂、氣候、疫情及政府審批等因素影響，公司會與版權方磋商可否先派發選手包或退款，並期望8月內可通知客戶。

然而，公司於今年8月仍然音訊全無，直至10月才宣布客戶可先領取選手包及加送的特別禮品，並保留參加名額，或於兩星期內申請退款。

消委會指出，活動延期逾半年，消費者付款後既沒有取得紀念品，活動舉辦亦遙遙無期，主辦單位雖解釋其限制，但主辦方及平台亦宜考慮消費者的感受及合理期望，避免拖延。而在疫情下，部分大型活動已有條款列明，不排除更改活動模式，例如將跑步活動改為「線上跑」。消費者宜慎重考慮是否可以接受後備模式，與及活動是否設有退款選項和安排，及如何發放紀念品等。消費者亦要保留預訂紀錄，以備萬一發生糾紛時，方便追討。