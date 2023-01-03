美加等多國要求港旅客提供陰性證明　陳國基已去信駐港領事促撤銷

內地即將與香港通關，惟內地疫情持續爆發，澳洲、加拿大、南韓等多國先後對本港旅客實施旅遊限制，包括在登機前提供陰性檢測證明。政務司司長陳國基今日（3日）在社交網站撰文指，有關措施「無需要亦不合適」，昨日（2日）已去信相關國家的駐港總領事表達關注，要求相關國家撤銷對本港旅客的限制。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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陳國基在facebook專頁表示，澳洲、加拿大、法國、印度、南韓和美國，近日要求來自本港的旅客須於登機前提供陰性檢測證明，直指有關措施「無需要亦不合適」，故昨日（2日）已去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述本港最新防疫安排，讓相關國家掌握實況並重新檢視措施。

要求旅客持檢測證明無需要亦不合適

他續指，隨着本地第二、第三針的疫苗接種率已達到高水平，香港社會已建立較為廣泛和整體的防疫屏障，港府已逐步放寬防疫措施，並在去年12月底改善入境防疫安排，包括取消絕大部分社交距離措施、取消「疫苗通行證」，並取消所有入境強制核酸檢測，形容本港在復常之路上又踏出重要一大步。

他強調，港府會堅定貫徹科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民的精神應對疫情，並會繼續與有關國家聯繫，致力推進跨境人員順暢往來，拓展經貿、人文等領域的交流合作，冀相關國家重新考慮，撤銷對本港旅客的旅遊限制。