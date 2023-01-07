移民潮｜民青局副局：為事業人之常情　青年專員：去看世界是好事

青年發展成今屆政府重要政綱之一，民政及青年事務局推出《青年發展藍圖》，統合政府青年政策。移民潮下大量青年外流，該局副局長梁宏正接受訪問時指出，青年人希望追求不同事業或學業而去外國屬人之常情，藍圖正正希望讓年輕人了解香港的發展機會，他形容現時青年「生逢其時」，未來應利用大灣區發展策略，參與國家發展大局。



也留學的青年專員劉家麒認為年輕人出去看世界是好事，相信香港有機遇、有希望，自然就能吸引他們回來，「覺得外國有（機遇），去外國都冇問題。」



《青年發展藍圖》以三個詞語概括青年政策方向：啟發、擁抱及扶持。民青局副局長梁宏正認為這三個詞語亦代表政府對青年態度及理念，年輕人希望被啟發、而非有人帶領，更是希望知道社會有人支撐及幫扶他們，政府會持擁抱態度、透過政策在各方扶持青年。

民政及青年事務局副局長梁宏正認為，青年人希望追求不同的事業或學業而想去外國屬人之常情。（廖雁雄攝）

梁宏正：現青年「生逢其時」 應參與國家發展大局

2019年後爆發移民潮，不少人舉家移民情，香港流失青年勞動力。梁宏正指香港一直是外向型社會，有青年人希望追求不同的事業或學業而去外國屬人之常情，藍圖正正希望讓年輕人了解香港的發展機會，他形容現時青年「生逢其時」，未來應利用大灣區發展策略，參與國家發展大局。

單從角度，我有信心、對未來香港發展定係年青人見到香港發展希望。 民政及青年事務局副局長梁宏正

青年專員劉家麒認為年輕人出去看世界是好事。（廖雁雄攝）

劉家麒：港有機遇有希望 自然吸引青年回來

劉家麒表示，他也曾在外國留學，明白到外國更能感受國民身份重要性，「有種風氣係會覺得自己係中國人、來自中國香港，流住國家血、同香港血脈相連。」他認為年輕人出去看世界是好事，相信香港有機遇、有希望，自然就能吸引他們回來，「覺得外國有（機遇），去外國都冇問題。」

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指非因2019年反修例事件而制訂《青年發展藍圖》

問及藍圖與2019年反修例事件關係，梁宏正指藍圖不是為單一事件或一些情況寫出來，強調是與時並進。

劉家麒則稱，繼往開來香港政府均有針對青年的政策，可追溯至1970年代殖民地政府年代，非今日、亦非針對反修例事件。

劉家麒指出，往日青年政策比較碎片化，亦有如煙花式，「可能搞完聽日就冇咗」，今次藍圖是希望系統化、普及化、針對性及多樣性地推出青年政策，在整個政府跨決策局、以至全社會界別層面去做，且要持之以恆、不斷更新，籠絡青年。「唔係話2014年佔中或者19年，睇到覺得唔掂好似做漏嘢或者點，而係話希望系統性啲。」

藍圖計劃在地區設立青年地區建設委員會及青年發展及公民教育委員會，梁宏正指過往青年自薦計劃受歡迎，申請超額數以十倍計，不少青年反映冀在地區層面貢獻，會預留一定數量的自薦委員，即使理念不同，挑選委員時亦會一定公平性。