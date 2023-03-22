非凡集團捐2000萬予科大　公司主席李寧：讓大學發展關鍵科研領域

科技大學今日（22日）獲「體操王子」李寧名下的非凡集團捐款2,000萬港元，以資助大學於六個重點前沿科學領域招聘30位資深學者，並為他們的研究項目或設立研究中心等計劃提供創始資金。李寧表示，是次捐贈可讓大學能夠在關鍵科研領域上發展，其意義重大。



科大校長葉玉如（左）與非凡集團主席李寧（右）簽署捐贈協議。（科大圖片)

全球招聘30名副教授或以上學者 期望「一流帶一流」

科大表示，於上月推出「30周年策略招聘計劃」，在生物及轉化醫學、材料科學及未來能源、人工智能﹕未來電腦及電子、創新工商管理、環境科學﹕可持續及綠色科技，以及藝術科技及人文科學這些重點前沿科學領域，向全球招募30名副教授或以上的一流人才加入科大，期望以「一流帶一流」，吸引相關學科的優秀研究生入讀科大，爲支持香港的長遠創科發展的人才庫提供生力軍。

捐贈儀式由非凡集團主席李寧和科大校長葉玉如主持。科大表示，會利用是次捐款申請政府的「研究配對補助金計劃」，並將所得的配對款項全數用於發展運動科學相關研究項目之上。捐贈儀式後，李寧與非凡集團代表一行參觀了科大空氣動力學和聲學實驗中心。

李寧表示，是次捐贈可讓大學能夠在關鍵科研領域上發展，其意義重大，支持科大未來在科研方面上的發展願景，讓大學能夠在關鍵領域中吸引到一流的資深學者和科研未來人才，培育他們回饋社會，建設祖國。

葉玉如表示，科大「30周年策略招聘計劃，旨在吸引大學所需的具遠見卓識的人才，推動尖端技術和先進產業發展，以應對當今世界面臨的複雜挑戰，科大將會推動一系列策略性研究領域包括運動科學的發展，並為人才發展創造一流的學術環境，能更好地配合特區政府的施政藍圖，延攬各地人才。