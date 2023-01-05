通關｜須持48小時內核酸陰性才可過關　李家超：風險可控

香港與內地通關在即，特首李家超今午（5日）在記者會上表示，由於現時內地人來港要有48小時新冠核酸檢測陰性結果才可入境，港人返回內地亦有同樣要求，加上本港疫苗接種率高，以及已有達250萬人確診，故可確保內地人來港帶來的風險可控。醫務衞生局局長盧寵茂稱，跨境人士需要持紙本或電子檢測報告，準備供出入境口岸人員查核，並建議入境當日至第五日每日作快測及留意身體狀況。



▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



+ 2

國務院今（5日）午公布，由星期日起，從香港入境內地要出示48小時內新冠核酸檢測陰性結果，並填寫海關健康申明卡，但不再對入境時則不需要全員核酸檢測。另外，內地亦在當日起恢復在香港和澳門國際機場轉機或過境進入內地服務，取消對港澳來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量，乘客在機上必須戴口罩。

港府隨後召開記者會，宣布在1月8日起正式與內地通關，通關初期設有配額，即每日最多6萬個港人可以北上到內地。港人北上時不需檢疫，但要出示48小時內新冠核酸檢測陰性結果才可入境。

值得留意的是，如在內地港人要回香港，並不在6萬名額內，亦無須網上預約，意味著現在內地的港人可以在1月8日通關首日立即回港。翻查資料，現時超過37萬名港人目前居於內地。

有記者問若很多人一次過湧回港，會否擔心對本港疫情造成負擔，李家超表示，由於現時有規定48小時新冠核酸檢測陰性結果才可入境，加上本港疫苗接種率及已有達250萬人確診，故可確保兩地人流交往帶來的風險可控。

▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



+ 9

醫務衞生局局長盧寵茂補充，跨境人士需要持紙本或電子報告，準備供出入境口岸人員會查核，並建議入境當日至第五日每日作快測及檢查身體狀況。他表示，如內地旅客入境後確診，其處理方法與本地人都一樣，要經網上平台申報。根據現有衞生署隔離令，不論本地居民或入境旅客都可在需要時出外求醫。

至於檢測能力方面，盧寵茂表示，本港社區檢測設施現時每日可以做到逾10萬個自費檢測，加上私院同樣設有核酸檢測服務，相信可以應付通關的需求。他承認，香港及世界各地包括內地人員往來或多或少為醫療系統壓力挑戰，通關下會致力維護醫療系統運作，續繼保護市民。

▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



+ 9

另外，內地與海外入境人士目前疫苗接種要求有差異，海外入境者需要打兩針才可入境，但內地人則無須打針。盧寵茂早前曾表示期望政策可以做到一致性，有計劃內地入境香港的疫苗接種要求需「睇齊」，惟今日公布政策時卻沒有著墨。

特首李家超回應查詢時指，通關安排下變化大，由於每日分別有6萬個名額可以南上及北下，故在風險可控参情況下希望其他措施盡量不改動，「咁會容易啲去睇風險及整體實施情況，適當時候會處理佢。」