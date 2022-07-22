中大研究：逾6成半中老年人患腦小血管病　中風比率高2.3倍

香港作為全球最長壽地區之一，中老年人的健康問題不容忽視。中大醫學院腦神經科於2019至2021年期間透過全港社區腦健康研究篩查550名40至75歲市民，發現當中逾6成半參加者罹患不同程度的腦小血管病。患者發病初期未必有明顯病徵，倘若情況惡化，患者不但會出現認知功能受損、抑鬱、步履不穩、尿頻或失禁。嚴重者中風的風險較一般人高2.3倍，患上認知障礙症的風險則高近一倍。



腦小血管病是中風及認知障礙症的主要成因，目前可透過影像檢查發現病變。（中大提供）

中大利國偉腦神經學教授、醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任及香港腦科學會會長梁慧康領導的研究團隊，自2019年起為550名來自香港各區不同階層、年齡介乎40至75歲，並未曾患上任何腦神經疾病的市民進行腦部磁力共振分析，發現當中55%潛藏不帶病徵的輕度腦小血管病，11%罹患中度至嚴重腦小血管病，22%更有微出血情況。

研究團隊成員包括（左起）中大利國偉腦神經學教授、醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任及香港腦科學會會長梁慧康及助理教授葉耀明。（中大提供）

此外，高血壓是引致腦小血管病的主要原因，研究團隊亦為超過2,150名市民量度血壓。根據世界衞生組織血壓標準，成人正常血壓水平應為120/80mmHg 或以下。惟是次篩查發現只有34%市民的血壓處於建議水平，另有28%市民收縮壓高於140mmHg或舒張壓高於90mmHg，當中近六成人從未確診高血壓。

導致腦小血管病的風險因素還包括吸煙、飲酒、不健康飲食、缺乏體能活動、社會及心理因素、中央肥胖、高血脂、糖尿病及心臟問題。

梁慧康表示，腦小血管病變一旦出現，往往很難逆轉，因此及早預防尤為重要。定期檢測有助識別無症狀人士，以便及早安排介入治療，防止情況惡化及出現併發症。市民應按年齡、家族病史及其他風險因素，量度血壓、血糖及血脂，及早發現潛在的風險因素。研究顯示中年時期開始調整生活習慣能有效改善相關風險因素。

預防腦小血管病方法：



- 定期檢查與及早控制「三高」（即高血壓、高血糖及高血脂）

- 避免吸煙

- 避免過量飲酒

- 維持理想體重，保持體重指標（BMI）在25 以下

- 保持均衡飲食，多菜少肉，並減少油、鹽、糖的攝取

- 進行恆常帶氧運動 （即每星期進行最少150分鐘中等強度的帶氧活動，例如急步行或遠足）

- 多做「腦部運動」和學習新技能，例如閱讀、學習使用新科技或參與桌上遊戲

- 保持活躍的社交生活，例如參加長者中心活動、興趣班及義務工作等

- 保持心境開朗，並維持充足的休息和睡眠