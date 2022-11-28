靜脈溶栓治療全港公院急症室可提供　中風三小時內治療復原機會高

中風是本港主要疾病殺手之一，每年平均約有三千人死於腦血管病，醫管局每年有超過一萬宗急性中風入院個案，其中急性缺血性中風患者，若能在出現病徵3小時內獲得靜脈溶栓治療，復原機會大增，數據顯示每七名接受治療的病人中，就有一人可以恢復自我照顧能力。

北大嶼山醫院急症科副顧問醫生黃世恒表示，目前靜脈溶栓治療已覆蓋全港公院急症室，近年中風患者有年輕化趨勢，50歲以下人士不能掉以輕心，加上本周天氣轉冷，中風個案會亦會增加，市民要注意。



醫護人員為病人進行腦部電腦掃描以確診中風類型及部位。

黃世恒表示， 中風包括缺血性中風及出血性中風(俗稱爆血管)，公院患者比率為8比2，其中在中風症狀發生3小時內，為經篩選的缺血性中風病人注射靜脈溶栓劑(俗稿溶血針)，可提升復原機會，越早注射效果越好。若在3至4.5 小時用藥，雖然治療效益程降低，但仍然有效，如超過 4.5 小時則療效不大，併發腦出血的風險亦非常高。

明愛醫院顧問護師(中風科)江珠莉表示，中風病人送抵急症室後，醫護人員會進行評估及檢查，包括腦部電腦掃描、抽血化驗及心電圖等，醫生亦會根據病徵、檢查及風險因素等，若診斷病人為缺血性中風，並符合臨床條件便可接受靜脈溶栓治療。

靜脈溶栓治療可提升復原機會，但成效會因應病人的狀況有異，黃世恒稱，在中風症狀發生3小時之內接受靜脈溶栓治療，每7位接受治療的病人有1位可恢復自我照顧能力，3至4.5小時内則每14位接受治療的病人，才會有1位可以恢復自我照顧能力。

黃世恒稱，靜脈溶栓劑會影響凝血功能，容易引發出血現象，特別是腦出血，因為腦部缺血受損的部分，在恢復血流時會增加出血風險，嚴重腦出血可以引致死亡，除了腦部出血的風險增加外，身體其他部位也有機會引發出血，甚至藥物過敏等，故需要由醫護團隊仔細評估，才能決定病人是否適合施行溶栓治療。

邵先生兩年前曾中風，他記得當日在家中吃完午飯後，「已經覺得個人呆呆哋」，其後更感到頭暈「天旋地轉」，初時以為中暑，因為左邊身乏力故懷疑自己中風，家人協助報警，由救護車送明愛醫院，接受醫護人員評估後注射了溶血針，逐漸康復，現時工作及活動能力也不受影響，更通過了評核可繼續駕車。他稱，中風前不認識靜脈溶栓治療，亦誤會這類治療只在一些「龍頭」大醫院才會有，「我啲朋友都誤會咗，仲話我咁好彩，呢啲治療係明愛都有。」靜脈溶栓治療其實已覆蓋全港公院急症室，合適中風病人可使用。