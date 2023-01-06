通關預約｜深圳灣春節前配額熱搶　今日傍晚各口岸已有34萬人預約

本港與內地1月8日起恢復免檢疫通關，港人若循陸路口岸北上，須事先在「政府一站通」（www.gov.hk）通關網上預約系統進行預約。截至今早（6日）8時，四個陸路通關口岸有超過28.6萬人預約返內地，其中深圳灣口岸及港珠澳大橋的預約均很熱烈，尤其農曆新年前數天，記者今早約9時半登入系統顯示，深圳灣口岸由年廿七（1月18至21日）至年三十，下午（12:00-17:59）過關時段配額已爆滿，當中年廿九（20日）更是全日三個時段均已滿額，換言之，仍未有當日過關配額在手的市民，要選擇使用其他口岸。



資科辦表示，截至今日下午6時，已有34萬人透過網上預約系統，預約出境前往內地。



▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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市民今年農曆年終於可以免檢疫回內地渡歲，通關網上預約系統昨日傍晚6時開通，至今約16小時，接近農曆年的日子，過關配額已出現爆滿情況，今早約9時半，深圳灣口岸預約，由年廿七（1月18至21日）至年三十，下午過關時段配額已爆滿，當中年廿九（20日）更是全日三個時段均已滿額。

落馬洲支線（福田）口岸則年廿八（19日）下午時段已滿，文錦渡口岸則相對較少市民選擇，暫時全部時段均可預約。至於港珠澳大橋（珠海）則年廿八及廿九（19-20日）全日三個時段均已滿額，18日只餘早上及黃昏時段，21日則只有早上仍有配額。

不過，通關首日1月8日當天至往後逾一星期多，暫時未見出現熱搶配額情況，全部四個口岸各時段均仍有配額。

深圳灣口岸及港珠澳大橋(珠海)口岸較爆滿

政府資訊科技總監辦公室則透過政府FB專頁「添馬台」表示，截至今日下午6時，已有逾34萬人預約出境。翻查預約系統，今日晚上7時所見，深圳灣口岸及港珠澳大橋(珠海)口岸相對較爆滿，前者於年廿八至年三十（1月19至21日）的下午時段均告滿額，後者的早、中及黃昏時段亦然。



至於福田口岸及文錦渡口岸方面，未來八周所有時段均有餘額。

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政府亦提醒，如持有往來港澳通行證的內地居民，由香港返內地是毋須預約。「政府一站通」通關網上預約系統，首階段會推出1月8日至3月4日合共八周的通關預約時段，名額先到先得，並最多可為三名同行人登記。