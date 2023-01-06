通關｜與海外入境要求不一　專家：事前核酸檢測解決跨境求診問題

政府昨日（5日）公布，自周日（8日）起，無論內地人來港或港人返回內地，皆要有48小時前核酸檢測陰性結果才可入境。相反，現時海外人士可選擇用快測結果或核酸檢測結果入境香港。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，中港兩地人流 「𠵱家就數以萬計，但係第二日可能去到數以十萬計。」他認為若使用48小時核檢，便能避免因兩地醫療應對未必同步的情況下，而衍生的跨境求診問題。



立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，48小時核酸檢測能確保入境者為無感染人士，釋除病毒互傳、加重本港醫療負擔的憂慮：「同海外（檢測要求）有少少唔同，但通關係國內同香港一個3年嚟好重大、萬人期待嘅一個政策，所以一開波有核酸檢測要求。」她相信未來有空間再調整措施。



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內地入境必須核酸陰性 外國來港可快測

內地人來港要有48小時新冠核酸檢測陰性結果才可入境，港人返回內地亦有同樣要求。而現時海外入境人士則可選擇用快測，毋須強制使用核酸檢測，或衍生不一致的問題。

梁子超表示，在外地不容易找到檢測途徑，較難做到核酸檢測，且價錢相對貴。反而中港兩地的核酸檢測較容易做到，且較為便宜，因此當局才以快測作海外抵港人士的另一選擇。此外，他指中港兩地人流 「𠵱家就數以萬計，但係第二日可能去到數以十萬計。」加上兩地距離較近，或出現跨境求診的問題。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排▼



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梁子超：避免衍生跨境求診問題

梁子超指出，反之其他地方與香港的距離較遠，且人流比較少，「唔會出現一啲規模性嘅跨境確診人流。」因此認為若使用48小時核檢，便能避免因兩地醫療應對方面未必同步的情況下，而衍生的跨境求診問題。

梁子超認為，使用48小時核檢，能避免因兩地醫療應對方面未必同步的情況下，而衍生的跨境求診問題。（資料圖片）

陳凱欣：核酸檢測能確保入境者為無感染

陳凱欣則認為，「內地有唔少地方都有相當高嘅疫情，大家都唔想通關增添兩地，不論係香港或者內地唔同省市疫情（風險）。」她相信48小時核酸檢測能確保入境者為無感染人士，又指現時為有序通關，「希望有病嘅人係呢個時候應該係香港或者內地隔離，唔應該係關口走動。」她亦相信此舉能夠釋除病毒互傳、加重本港醫療負擔的憂慮。

陳凱欣又指，如通關步伐正常，香港醫療、藥物應付通關後的需求，相信有空間再作調整。但強調通關首階段不希望出現負面事情，「一開頭咁樣行，希望市民諒解。」

立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣相信有空間再調整48小時核酸檢測措施。（資料圖片）

倡內地入境需至少已打2針新冠疫苗

陳又指，來港人士有機會在香港感染，如無注射疫苗則有機會使用公立醫院的醫療服務，或會佔用公院病床。她建議除48小時核酸檢測外，應該增加內地入境人士打針要求，至少打2針甚至最好3針新冠疫苗。

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梁子超則表示，雖然本港不斷谷針，但客觀事實就是全球各地的疫苗接種率「唔夠病毒跑得快」。外國有不少地方，完成接種人士及無打針人士的風險漸漸拉近，「好多無打疫苗嘅人，已經喺過往三年不斷暴露喺個病毒度，其實已經透過自然感染得到一定嘅保護屏障。」

他稱，中港兩地往來人士絕大部份為流動人口，他們無論在香港或內地暴露在病毒的機會相對高。「現實情況而言，無論疫苗接種有無推廣到佢個度，個病毒自然傳播可能已經做咗佢哋要做嘅嘢。」即這些人若為「幸存者」，短期內再發病及嚴重病風險相對低，未必需安排疫苗接種，或可考慮取消旅客的疫苗接種要求，就正如港府取消疫苗通行證要求。