廉署破樓宇貪污案拘49人　首次總部建24間臨時羈留室　押主腦黨羽

撰文：孔繁栩
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廉政公署搗破近年最大宗樓宇「大圍收」貪污案，在本月4日一連拘捕49人，當中包括集團主腦及骨幹成員。廉署指出，今次大規模拘捕行動可算是近年首次，為同時羈押半百被捕人，除動用總部內的羈留室，人員更在總部內搭建多24個臨時羈留室及3個工作室，以拘留調查。

廉署在總部大樓內搭建24個臨時羈留室，入面有一張床，一張書枱及椅子。（廉署提供影片圖）
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拘捕人數眾多　羈留室不敷應用

執行處助理處長莊家樂表示，廉署今次同一時間大規模拘捕接近50人，是近年來首次，由於總部大樓的羈留室有限，因此廉署在拘捕行動前，用一日時間在總部大樓內搭建24個臨時羈留室，入面有一張床，一張書枱及椅子，羈留室全部可以上鎖；另有3個臨時工作室作會面之用。

廉署強調，臨時羈留室的設計符合羈留中心的法定要求，保安設備與一般羈留室無異，今次案件被捕人被拘留一日作調查，相關臨時設備在完成調查後已經拆卸。

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不排除拘捕更多人

廉政公署早前收到市民舉報，經調查後順藤摸瓜，揭發一個大型樓宇貪污集團，廉署於1月4日進行「火網」行動，出動300人員，搜查全港共百處，拘捕49人，分別43男6女，年齡介乎25至73歲，當中包括集團主腦及多名骨幹，行動正進行中，不排除更多人被捕。

廉署表示，案件涉及十份工程合約總額五億元，涉及賄款超過百萬元，另檢獲過百萬元賄款，及刻有記號的招標文件，方便各持份者揀選「自己人」取得標書。集團主腦是建築公司東主，幕後操控多間建築及物管公司，骨幹成員包括工程顧問、工程承辦商及俗稱「維修老鼠」的中間人，部份人士有黑社會背景。

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