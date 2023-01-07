疫情｜首錄XBB.1.5輸入個案　增15850宗確診　輸入個案反彈

新冠肺炎疫情持續，本港今（7日）新增15,850宗確診，較昨日跌近兩成。由於本港自取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，惟今日輸入個案卻反彈至509宗，佔整體個案比率3.21%，



本港首次錄錄新變異病毒株XBB.1.5輸入個案，世界衛生組織早前曾公布，XBB.1.5病是至今傳染性最強的Omicron變種分支，對於XBB.1.5病毒株在美國東北部極速擴散，感到憂慮，早前內地亦瘋傳XBB.1.5可致失禁，並掀搶購紙尿片潮。



今日多72人死亡，七日平均死亡人數上升至67人，七日平均死亡率同時微升至0.360%，累計死亡人數為12,276人。



今日疫情概要：



-增15,850宗確診，較昨日下跌近兩成。

-首次錄得新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。

-輸入個案509宗，佔整體個案比率3.21%；相比同日25,166機場入境旅客人次，確診比率則為2.02%，七日平均比率是1.36%。

-新增72名患者死亡，7日平均死亡率為0.360%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,276人。

-本地個案帶新變異病毒株增10宗，包括4宗XBB累計共173宗，BF.7多3宗共27宗，BQ1.1多3宗累計198宗。

中港兩地將於明日通關，本港新冠肺炎確診數字連升兩日後下跌，今僅錄得15,850宗確診，較昨日跌近兩成，當中本地個案佔15,341宗。

由於本港在12月29日取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，近兩日均維持近200宗的水平，惟今日輸入個案卻反升至509宗，佔整體個案比率3.21%。新增509宗檢測陽性輸入個案，當中包括33宗核酸檢測陽性（13宗確診及20宗無症狀感染）及476宗快速抗原測試陽性個案。

由於同日機場入境人數有25,166人，確診比率為2.02%。七日平均確診人數方面亦微升至327人，七日平均確診比率為1.36%。

▼1.8 中港首階段免檢疫通關 直擊東鐵線落馬洲站開關前環境▼



衞生署公共衞生化驗服務處於2022年12月29日至今年1月4日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約53.03%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，發現多一宗染XBB.1.5輸入個案，相關病毒株為美國主流病毒株。

截至現時，相關病毒株已流入全球多國，包括內地上海，近日有內地網民瘋傳此一變種在感染後會無意識地腹瀉。世衛早前表示，XBB.1.5病毒株是至今傳染性最強的Omicron變種病毒亞型分支，對於XBB.1.5病毒株在美國東北部極速擴散，感到憂慮。

衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則發現多10宗變異病毒株陽性檢測個案，分別為4宗XBB、3宗BF.7及3宗BQ.1.1，為5男5女，年齡介乎38至92歲，累計發現173宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、27宗BF.7及198宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為113%。昨日（6日）有4,893名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有479名新增確診病人，2 825人需要入住隔離設施，819人正接受氧氣治療，92人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報46名危殆及38名嚴重的確診病人，現時合共有219名危殆及248名嚴重的確診病人留醫，當中56名危殆病人正接受深切治療。現時伊院3個月女童及瑪嘉烈8歲男童情況危殆，瑪嘉烈醫院2個月女童情況嚴重。

新增呈報72名確診病人在公立醫院離世，為40男32女，年齡為33至106歲，31人來自院舍。打針方面，12人打4針、33人打3針、11人打2針、6人打1針、10人沒有打針。七日平均死亡人數上升至67人，七日平均死亡率同時微升至0.360%，累計死亡人數為12,276人。根據初步分析，當中33名病人的死因與2019冠狀病毒病有關，其餘39名病人的死因沒有關連。

▼海關製作旅客過關小錦囊▼



+ 15

學校方面，由於今日是周未，故沒有呈報個案。院舍方面，確診個案維持於高水平，有27間院舍有確診個案，當中有36名院友及1名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為382人，新增確診員工數目為130人。

呈報陽性個案的新增安老院舍：



富嘉護老院有限公司

屏山安老院有限公司

康雅護老院（四院）

基督教西貢主恩護理院有限公司

湛山寺慈德安老院

香港聖公會林護長者之家

生輝護老院有限公司

順恩護老中心有限公司

仁愛護老中心有限公司

東明護老院北社分院

松青安老院

東方護老院

崇德安老院遠東分院

采晨琚

天天護老中心有限公司

友愛好盛護老院有限公司

寶興（寶田）護老中心有限公司

曾肇添護老院

明愛賽馬會恩暉苑

耆恩園護理安老院有限公司

豪庭園

萬壽宮

護康安老院有限公司



呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍：



保良局安泰復康中心

東海愛兒之家有限公司

如意之家

心光護理安老院

