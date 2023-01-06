通關｜1.8九巴恢復B1線來往落馬洲站　城巴B3X線加強至15分鐘一班

為方便市民1月8日前往指定陸路口岸過關，專營巴士相關路線當日會恢復營運或增加班次，包括九巴來往元朗天水圍至落馬洲支線管制站的B1巴士線、城巴來往屯門至深圳灣口岸的B3X號線及來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5號線。



城巴表示，以往客量最高的口岸巴士線B3X高峰每日載客1萬多人，第5波疫情最低跌至約100人，料恢復通關後每日可接載2,000名乘客。



B3X線來往深圳灣口岸增跌至日載100人

城巴表示，將加強來往深圳灣口岸及屯門市中心的B3X號線，通關當日大部份班次將調整至每15分鐘一班，班次較現時增加一倍，根據首階段的配額，預計B3X號線每日將接載約2,000名乘客，為疫情前的約13%。該線疫前高峰每日載客1萬多人，第5波疫情最低跌至約100人。

至於來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5號線，亦會於同日加強至提供全日基本服務，及提供途經迪士尼樂園的特別班次，但有關安排有待運輸署審批。

城巴又說，會安排後備車輛，按客量為B3X、B5號線，及各條途經港珠澳大橋口岸的城巴機場快線包括A11、A21、A22，及A29加強服務。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排▼



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城巴續稱，正殷切期待香園圍邊境管制站投入服務，屆時會開辦新界東口岸特快路線B7號線及B8號線，往返粉嶺、上水、大埔及沙田各地。另會留意通關配額的數量適時調節服務水平，特別是密切留意農曆新年期間的客量情況，調配足夠的車隊接載過關的市民

B1恢復行車約半小時一班

九巴今日（6日）亦表示，B1站將於通關日起恢復服務，連接天水圍、元朗及落馬洲站，首班車早上5時50分在天水圍天慈開出，每25至30分鐘一班前往落馬洲站；落馬洲站首班車則早上6時40分開往天水圍，每15至30分鐘一班，全程收費13.9元。