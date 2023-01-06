港鐵通關｜落馬洲站重開前直擊　東鐵增班次來往上水4-8分鐘一班

香港與內地1月8日首階段通關，單日設6萬配額，其中5萬人可經3個陸路關，包括落馬洲支線。港鐵今日（6日）公布恢復來往上水至落馬洲的列車服務，每日大部份時間提升到4至8分鐘一班車。至於高鐵及城際直通車，港鐵指高鐵不遲於本月15日通車，適時會公布詳情，城際直通車「生死」與否亦會適時公布。



落馬洲站關閉近三年，今日直擊所見，多間商店已有店員返站內店舖準備，港鐵過境鐵路總管張志強表示，已檢視過運力，相信可應付通關需求，當日已額外加約100人手在東鐵線沿線協助乘客，亦會增加車廂及月台廣播提醒市民過關必須預約及帶齊文件等。



▼1.8 中港首階段免檢疫通關 直擊東鐵線落馬洲站開關前環境▼



港鐵今安排傳媒到已關閉3年的落馬洲站，見到港鐵人員正為通關作最後準備，包括消毒車站等。多間商店有店員今返店舖準備，包括連鎖藥房華潤堂及化妝品店Colourmix等。港鐵稱通關當日，大部份商店都會重新營運，包括便利店、找換店及餅店等。

往內地旅客1樓離境大堂辦出境手續 入境大堂在3樓

闊別3年或有市民已忘記過關程序，港鐵提醒乘客，在落馬洲站落車後，可在月台落一層到1樓離境大堂，並在閘口出站，進入管制站辦理出境手續。至於入境香港，抵3樓入境大堂後，可通過閘機入站，之後落一層到月台侯車。

本港與內地將於1月8日免檢疫通關，已關閉3年的落馬洲站正作最後準備，迎接復常時刻。(何瑞芬攝)

上水來往落馬洲站服務大部份時間4至8分鐘一班

張志強表示，東鐵線已準備就緒，上水至落馬洲站服務會在大部份時間維持4至8分鐘，平日班次會由2020年口岸關閉前的全日約90班，加強至約135班；上水至金鐘站在傍晚繁忙時間及星期六日加密列車服務。

問及東鐵線列車在疫情期間由12卡車變為9卡車，運力會否足夠時，他稱檢視過運載力，包括不設配額的港人返港或內地人返內地，有信心足以應付通關需求。至於羅湖站重開後會否未能維持4至8分鐘一班，他則稱現階段關注落馬洲站通關，並會積極配合政府通關計劃。

港鐵將提醒旅客要有預約、48小時核酸陰性證明及有效證件

港鐵營運主管-東鐵線及城際客運服務吳雪花則稱，已全線加強消毒清潔，並引入消毒機械人，作全面清潔消毒，每日收車後亦會進行全面清潔，車廂已噴了消毒圖層，有信心提供安全舒適環境。她又稱已加派人手巡邏，協助乘客，通關當日沿途會增加廣播及乘客信息，提醒乘客過關要有預約、48小時核酸陰性證明及有效過關證件。

▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼

