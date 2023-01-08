通關直擊｜數百人坐頭班車往落馬洲站　有乘客期待與妻3年來首聚

香港與內地因新冠病毒「封關」近三年後，終在今日（8日）通關，市民可經7個口岸回內地免檢疫，其中落馬洲支線管制站今早6時半重開，港鐵東鐵線恢復載客至落馬洲站。首班車今早5時28分在旺角站開出，逾20名「歸心似箭」的乘客拖著行李箱，清晨5時已在站外等候；沿途不少人上車，到落馬洲時已有數百人。



有坐頭班車乘客表示，4年前與身在惠州的妻子結婚，疫情開始至今已與妻子分隔3年，「結婚4年分開3年」，期待見到妻子，「會攬住佢同錫佢。」



▼1月8日 東鐵首班恢復向落馬洲站列車開出▼



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持免費核酸檢測陰性證明不獲受理通關

首班車約6時10分抵達落馬洲站，不少人一落車已急不及待行樓梯落離境大堂拍卡入閘。立法會議員張欣宇也坐頭班車北上，他指人數比預期多，港鐵在列車上不時廣播提醒乘客要有核酸陰性證明。

早上6時30分，入境處打開落馬洲關口鐵閘，等候過關市民衝閘進入範圍，現場有近300人排隊。職員在隊列前方檢查預約證明及核酸檢測陰性證明，才放行讓他們進入過關通道，現場大排長龍。原擬往廣西探望病重的96歲祖父的鄭小姐，持免費核酸檢測陰性證明，不獲接受過關用途，關員提她必須做付費、有個人資料的檢測，她稱並不知道付費檢測才可，希望政府可「網開一面」。

▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



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與惠州妻子結婚4年、3年無見 抽健康驛站屢失敗

《香港01》記者今早5時許抵旺角東站，等候5時28分開出、首班恢復往落馬洲站的東鐵線列車。一批市民早已拖着行李箱，在旺角東站營運前已在站外等候；車上亦有不少乘客手帶行李箱，搶搭頭班車返回內地。

清晨5時許已在站外等搭頭班車的葉先生表示，經朋友介紹認識身處惠州的妻子，4年前與她結婚，疫情剛爆發時得知香港準備封關，因工作需要即先回港，豈料一個疫情令二人分隔兩地3年，「結婚4年分隔3年。」他稱過去曾試過抽健康驛站名額北上，但一直不成功，今次終於通關，直言「好想返去」。

港鐵首班恢復往落馬洲站列車早上5時28分，北上內地的乘客葉先生稱因疫情與內地妻子「結婚4年分隔3年」，期望見面會「攬同錫佢」。鄭子峰攝）

通宵打牌坐頭班車 擬深圳坐的士直往惠州

葉先生：即刻攬住同錫老婆

通關消息由去年傳到今年，想見親人的期待之心亦如過山車般起伏，葉先生說：「第一年就會（期待），第二年就算啦，政府嘛。」他對通關心情興奮，昨日（7日）索性與朋友打麻雀打通宵，趕坐首班車盡快返內地，「老婆開心，我又開心……我坐的士（由深圳）返惠州，豪畀佢。」

這些年來二人一直透過視頻通話，維持夫妻感情。問及見到妻子真人後會如何，他興奮說：「會即刻攬住同錫佢。」

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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港鐵首班恢復往落馬洲站列車早上5時28分，北上內地的乘客張先生，子女均在內地，返東莞後會與他們飲茶。（鄭子峰攝）

另一搶搭頭班車的張先生則稱，自己30多歲已移往東莞生活，因有事回港後已有19個月未有回去，試過抽健康驛站但不成功，「好難抽。」子女都在內地的張先生，稱感開心，自己又較早起床，故決定再早些坐頭班車，料早上8時可到東莞，「返到東莞會同仔女飲茶。」

3年首回羅湖家 劉先生：希望盡快開羅湖口岸

兩地通關，昔日常見的紅白藍膠袋亦重現。首班列車乘客劉先生稱家住羅湖、在港工作，疫情前經常每日往返兩地，疫情後只能在港3年，今日用紅白藍膠袋裝些衣物返羅湖。他對只開部份關口感不便，希望盡快開羅湖口岸，亦認為每次要有48小時核酸陰性較麻煩，收費亦貴，冀盡快撤銷。

羅湖口岸因內地工程未完成，暫未恢復運作。

▼1月6日 直擊落馬洲站恢復前情況▼



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最後一班往落馬洲列車晚上9時29分金鐘站開出

港鐵今日起加強上水至落馬洲站列車班次，在大部份時間維持4至8分一班，平日班次由封關前全日共約90對增至135對；上水站至金鐘站列車亦會加密。落馬洲支線管制站晚上10時半會關閉，東鐵線金鐘站開往落馬洲站尾班車將在9時29分開出；落馬洲往金鐘站尾班車則在晚上10時55分開出。

▼1月7日 市民排隊做核酸陰性證明▼



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▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼

