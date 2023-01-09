經濟扭轉頹勢　求職網站統計指前線工種招聘增　工資平均升一成

本港防疫政策放寬、加上與內地通關，經濟開始扭轉頹勢向好，失業率亦持續下降。求職平台Moov up統計招聘廣告，發現前線工種在2022年12月時的招聘數量增多，而零售及餐飲業是最缺人的行業，資方定出的工資都較過去上升約一成，如餐飲起薪點月入可達16,000元。Moov up共同創辦人邱力迅表示，勞動人口仍有下降的趨勢，尤其是白領工種，受人口老化及移民潮影響，預期在疫情緩和後，經濟會有改善，特別是有外勞可以輸入。



另外，邱力迅亦見到求職騙案猖獗，他指可能之前經濟太差，很多人想找快錢，「好不幸嘅事情，唔應該會發生。」他希望政府會加多宣傳，而求職者亦應謹慎，不要因一時貪念招致損失。



邱力迅指招聘廣告在2022年底增多。(梁晉穎攝)

求職平台Moov up自2017年創立，設置網站及手機應用程式，讓僱主可以在平台上發布招聘廣告，並收集求職者的應徵申請，現時已有過百萬累計用戶。共同創辦人邱力迅指，他們近日統計了平台內的招聘廣告，發現在2022年的第五波疫情後，招聘數字一直上升。

而最多招聘數字的工種，就以餐飲業佔最多，在2022年12月底的招聘廣告數量達13,000個，較同年3月中時的4,..................

000個招聘廣告升近兩倍，緊隨其後是零售業，在2022年12月底有超過8000個招聘廣告，較較同年3月中時多近5000個，升一倍多。

除了前線工種，辦公室職位的招聘都有上升近一倍，由2022年3月中的2000多個，到12月底升至4000多個。

而整體工資中位數都有上升，全職月薪起薪點由2022年1月的14,000元升至12月的15,000元。當中零售業的全職月薪起薪點，由2022年1月的13,500元，在12月升至15,000元，升幅達一成。

兼職時薪起薪點就上升較多，如餐飲業，和保安及物業管理業的兼職時薪起薪點都在2022年12月升13.2%，物流及運輸業的兼職時薪起薪點更有66元。

人口老化移民潮 勞動人口緊拙

邱力迅指，防疫政策放寬，市民開始出外消費，服務性行業就有人手上的需求。不過可惜的是，三年疫情以來，僱主招聘難度不斷提高。他指，人口老化與移民潮，都可能令勞動人口減少，特別是白領工種，

有個僱主話我聽，佢第五波疫情最嚴重嗰陣炒哂人。我近排問佢點，佢話好後悔啊。 Moov up共同創辦人邱力迅

他指僱主在面對財政困難時，如何與員工共同進退很重要：「有無得困難嗰時用另一種方式，大家同時間一齊搶人係唔健康。」他指不論是前線或白領，僱主都應注重員工士氣，「士氣好，所得回報係好長遠。」

邱力迅預測2023年經濟會向好。(梁晉穎攝)

不過邱力迅認為，僱主要「搶人才」就代表他們有人手需求，特別是零售等前線工種，間接反映市民消費意慾增。他預測今年經濟會向好，「防疫政策放寬，僱主又要人手，而且通關後，海外人才都會流入。」不過他強調，整體經濟都受環球經濟情況影響。

求職騙案持續 籲求職者三思

另外，邱力迅亦提到求職騙案的數字上升，在其平台上亦屢見不鮮，「我哋會發現有騙徒個商業登記證係假嘅，亦可能見到有招人做拆單，我地就會刪除佢。」雖然他們已盡力刪除詐騙招聘，但騙徒已轉至用通訊軟件向求職者招攬，而且仍有求職者受驕，他認為可能在五波疫情最嚴峻時經濟太差，求職者想「搵快錢」，「係好不幸嘅事情，唔應該會發生。」

他呼籲政府要做更多宣傳，提醒求職者不要受騙；求職者亦要三思而後行，「有唔對路就要識停，每個人要有意識(分辨騙案)，但揾快錢搏一搏就大獲。唔明點解仲會有，希望之後會無。」