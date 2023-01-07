深水埗警署外衝突　8學生4人暴動罪成　官稱不排除有被告僅看熱鬧

2019年8月，深水埗警署外曾發警民衝突，並有人向警署投擲磚頭等，其中8名被捕的男女學生，全部被控暴動罪名，案件早前經審訊後，今(7日)在西九龍法院(暫代區域法院)裁決，法官游德康裁定4名有暴動裝備，或在現場逗留較久，或與現場人士有溝通的人罪成，另4名沒有暴動者裝備，包括一名只穿人字拖拿著外賣小膠袋的人士，游官不排除他們或只是看熱鬧，裁定該４人罪名不成立。案件押後至2月4日作求情及判刑，並會為其中2名較年輕被告索取勞教中心及教導所報告。



8名否認控罪的被告：李倩瑩（20歲）、黎擎智（26歲）、姓陳男生（17歲）、彭嘉豪（18歲）、林姓男生（16歲）、林智鴻（20歲）、梁嘉諾（20歲）及梁皓天（18歲），眾被告均報稱學生，他們全否認一項暴動罪，指他們於2019年8月29日，在深水埗警署對出的欽州街一帶，連同米奇雲及其他身份不詳人士參與暴動；李倩瑩另被控同日在公眾地方管有攻擊性武器、即一個能發出鐳射光束的裝置。

法官裁定首4名被告，即：李倩瑩、黎擎智、姓陳男生及彭嘉豪，罪名成立，餘下4人罪名不成立，另李被控的管有攻擊性武器罪亦不成立。

2019年8月29日有示威者在深水埗警署外聚集，警方拘捕多人。(詳看下圖)

+ 4

控方案情指，當晚10時許，數十人在欽州街深水埗警署對面聚集，有人高叫「反送中」等口號。約1小時後，人數增至六、七十人，並有人用鐳射筆射向警署，警方曾用揚聲器叫人群離開，又作出警告，並出示藍旗，但人群沒有散去。晚上11時半，數名蒙面人從人群中跑到警署大閘附近投擲物品，警方即展開驅散行動，並在桂林街近汝州街一帶截停被告。

罪成被告均有裝備或曾與參與者溝通

游官裁定首4名被告罪名成立，其中兩人均有穿上暴動裝備，如護目鏡、護甲及黑手袖等，該兩人並有證據顯示曾投擲石塊，故裁定罪成；另兩人曾在現場逗留時間較長，其中一人期間更曾與參與的人士溝通，另一人則在現場逗留超過1小時，應知悉警方叫現場人士離開後，仍然選擇留下，故裁定他們亦罪成。至於首被告被告時雖然被發現藏有鐳射裝置，但游官認為無證據顯示她曾拿出使用，故裁定她的管武罪亦不成立。

脫罪4人均無裝備1人穿人字拖

至於被裁定脫罪的4人，游官指他們大都沒有任何暴動者的裝備，只有一人有一把傘，但他指當日天氣預報會下雨，故才有帶備在身。此外，這4人均未有證據顯示他們曾和前線參與者有溝通，其中一人更是踢著人字拖，手拿外賣小膠袋，沒有任何裝備，不能排除只是在現場看熱鬧。雖然部份人士曾逃跑，但游官認為單憑逃跑，不一定是畏罪，亦有可能是見別人奔跑不假思索也開始跑，最後裁定這4名被告罪名不成立。

同案被告戴家榮（44歲，車房工人），開審前已認罪。

案件編號：DCCC 423、430/2020